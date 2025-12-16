Egypte : Hassan Allam Construction s'est vu attribuer un contrat historique de 250 millions de dollars US pour la construction de l'emblématique Centre commercial africain d'Afreximbank dans la nouvelle capitale égyptienne

16 Décembre 2025

LIBREVILLE, 15 décembre (Infosplusgabon) - Le complexe abritera un ensemble complet d'installations modernes destinées à soutenir le commerce, notamment un centre d'information commerciale, une bibliothèque et un centre de connaissances de classe mondiale, un centre d'innovation et d'incubation de PME, un centre d'affaires, un hôtel de 110 chambres, un centre de conférence moderne de 750 places et un musée d’entreprise entre autres infrastructures.

Le contrat couvre la construction, la finition, les travaux MEP, l'aménagement paysager dur et mou, ainsi que le mobilier, l'équipement et les accessoires.

Un complexe vert et durable conçu pour répondre aux normes les plus élevées en matière de performance environnementale.

Hassan Allam Construction, une filiale de Hassan Allam Holding, a remporté un contrat historique de 250 millions de dollars US pour la construction du Centre commercial africain de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) qui accueillera également son nouveau siège social prévu dans la nouvelle capitale égyptienne.

Parmi les hauts dignitaires qui ont assisté à la cérémonie de pose de la première pierre de l'AATC de la nouvelle capitale, figurent Dr Mostafa Madbouly, Premier Ministre de la République arabe d'ةgypte, M. Hassan Abdalla, Gouverneur de la Banque centrale d'ةgypte, Ing. Hassan Allam, PDG de Hassan Allam Holding, Ing. Mohamed El Dahshoury, PDG de Hassan Allam Construction, Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque.

Le projet comprend la construction et la finition d'un complexe immobilier qui servira de siège mondial à Afreximbank. Son périmètre couvre le bâtiment principal du siège d'Afreximbank, un hôtel de 110 chambres et six villas résidentielles entièrement équipées. Le complexe abritera un ensemble complet d'autres installations modernes destinées à soutenir le commerce, notamment un centre d'information commerciale, une bibliothèque et un centre de connaissances de classe mondiale, un musée d'entreprise dédié à Afreximbank, un centre d'innovation et d'incubation de PME pour soutenir l'entrepreneuriat, un centre d'affaires, un centre de conférence moderne de 750 places, un centre d'exposition, des magasins et des restaurants, des boutiques, de vastes installations techniques et de soutien, ainsi qu'un parking de 1 200 places.

Outre les travaux de génie civil, le contrat couvre les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie (MEP), l'aménagement paysager dur et doux, ainsi que la fourniture et l'installation complètes du mobilier, des agencements et des équipements (FF&E). Le complexe est également conçu comme un projet écologique et durable, reflétant l'engagement d'Afreximbank et de Hassan Allam Holding en faveur de constructions modernes, efficaces et respectueux de l'environnement. Ensemble, ces éléments formeront un Centre commercial africain moderne conçu pour faciliter le commerce, le dialogue politique et la collaboration à travers le continent.

Hassan Allam, PDG de Hassan Allam Holding, a déclaré : « Notre collaboration avec Afreximbank reflète une conviction commune dans la puissance des infrastructures pour libérer le potentiel économique de l'Afrique. Depuis plus de neuf décennies, Hassan Allam Holding s’engage à réaliser des projets qui renforcent les communautés, favorisent la croissance et soutiennent le développement à long terme. Nous sommes fiers d'apporter cette expérience à un projet d'une telle importance continentale, un projet qui servira de catalyseur pour la collaboration commerciale et les opportunités à travers l'Afrique ».

Le Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque a souligné : « Les centres commerciaux africains constituent une solution concrète à un défi unique, à savoir le manque de connaissances sur notre marché africain, qui constitue un obstacle majeur à la promotion du commerce. « L’AATC ne vise pas simplement à s’adapter à l’expansion de la Banque, mais aussi à remédier au manque d’informations sur le commerce et l’investissement dont souffrent les entreprises africaines ; un défi qui entrave la croissance du commerce et de l’investissement intra-africains depuis près de sept décennies. Le projet devrait être achevé dans un délai de 36 mois et créer environ 8 000 emplois directs et indirects pendant la phase de construction et environ 1 000 emplois pendant la phase d'exploitation ».

Cette collaboration va au-delà des accords de financement conventionnels, étant donné qu’elle repose sur une vision commune du développement des infrastructures, de la durabilité et de la transformation économique de l'Afrique. Grâce à des cycles de financement successifs, des garanties structurées et des investissements conjoints dans des projets à fort impact, les deux institutions ont démontré à maintes reprises leur engagement sans faille en faveur de la promotion d'initiatives transformationnelles à travers le continent.

Ing Hassan Allam figurait parmi les hauts dignitaires qui ont assisté à la cérémonie de pose de la première pierre de l'AATC de la nouvelle capitale. Dr Mostafa Madbouly Premier Ministre de la République arabe d'ةgypte, Rania Al-Mashat, Ministre de la planification, du développement économique et de la coopération internationale, M. Hassan Abdalla, Gouverneur de la Banque centrale d'ةgypte, Ing. Hassan Allam, PDG de Hassan Allam Holding, Ing. Mohamed El Dahshoury, PDG de Hassan Allam Construction, Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, ont également pris part à la cérémonie.

Fondée en 1936, Hassan Allam Holding est l’une des plus grandes entreprises d’ةgypte et de la région MENA, avec plus de 90 ans d’expérience à travers10 pays. Le groupe entreprend des projets complexes et de grande envergure dans divers secteurs de l'ingénierie, de la construction et des infrastructures, y compris l'énergie, l'eau, l’industrie, la logistique et la pétrochimie. En tant que plus ancienne franchise de construction dans la région MENA, le groupe bénéficie d'une solide réputation, de solides capacités techniques et d'un portefeuille diversifié. Fort d'une longue expérience dans l'identification et l'investissement dans des projets d'infrastructure attractifs, ce groupe d'envergure mondiale affiche actuellement un carnet de commandes dépassant les 6 milliards de dollars américains et occupe la 45e place du classement Engineering News-Record des 250 plus grands entrepreneurs internationaux.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-ةchange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. ہ la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa2 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Egypte.

