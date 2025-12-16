Afrique : Diego Moriondo, nommé responsable du marketing et de la communication du programme de bénévolat d’APO Group

16 Décembre 2025

LIBREVILLE, 16 décembre (Infosplusgabon) - APO Group, leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse, a le plaisir d’annoncer la nomination de Diego Moriondo en tant que Responsable du Marketing et de la Communication au sein de son programme de bénévolat soutenant l’organe directeur de l’Église catholique en Afrique, le Symposium des Conférences Épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SECAM).

Diego Moriondo occupera ce poste essentiel après une carrière distinguée dans les médias et le marketing dans les prestigieuses maisons de mode internationales Gucci et Loro Piana. Son expérience stratégique de haut niveau jouera un rôle déterminant dans la professionnalisation et l'élargissement de la portée du message de l'Église catholique romaine à travers le continent africain.

Dans sa fonction de Responsable du Marketing et de la Communication pour le programme de bénévolat d’APO Group, Diego Moriondo sera chargé d’aider les équipes du SECAM à conceptualiser, développer et superviser l’ensemble de la stratégie de communication et de marketing de l’Église catholique romaine en Afrique. Sa mission consiste à amplifier la voix du SECAM, à renforcer sa visibilité et à assurer la diffusion cohérente de ses messages à travers les 38 conférences épiscopales nationales et régionales.

« L’ajout de l’expertise de classe mondiale de Diego Moriondo est une étape importante pour notre programme de bénévolat et notre partenariat avec l’organe directeur de l’Église catholique romaine en Afrique », déclare Nicolas Pompigne-Mognard, Fondateur et Président d’APO Group. « L’expérience de Diego dans l’élaboration de récits pour des marques de luxe mondiales telles que Gucci et Loro Piana jouera un rôle central dans l’élaboration d’une stratégie de communication puissante et unifiée qui résonnera fortement auprès de la communauté catholique africaine et d’un public mondial plus large. »

Diego Moriondo exprime son enthousiasme pour relever ce nouveau défi : « Je suis honoré de consacrer mon expérience au soutien de la mission d’APO Group et du travail essentiel du SECAM. L'opportunité d’apporter mes compétences en communications stratégiques pour avoir un impact sur la vie de millions de personnes à travers l'Afrique revêt un sens profond. J'ai hâte de travailler avec toute l'équipe à l'élaboration d'une stratégie intégrée qui permette au SECAM de communiquer efficacement sur l'ensemble du continent ».

L'Église catholique administre 82 235 écoles catholiques en Afrique, qui accueillent 30 629 476 élèves. Son vaste réseau de santé comprend 13 880 établissements tels que des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, des centres de lutte contre la lèpre, des foyers pour personnes âgées et malades chroniques, des centres pour personnes handicapées, des orphelinats, des jardins d'enfants et des centres de conseil matrimonial.

Selon des données récentes du Vatican, il y a 1,39 milliard de catholiques dans le monde, ce qui représente 18% de la population mondiale. Les 236 millions de catholiques d’Afrique représentent déjà 20% de la population catholique mondiale, mais ils constituent également la région du monde qui connaît la croissance la plus rapide. D'ici 2050, la World Christian Database estime que les catholiques africains représenteront 32% de la population catholique mondiale.

Le rapport 2022 des Nations unies sur l’état du volontariat dans le monde, dénombre à 862,4 millions le nombre de bénévoles dans le monde. S'engager dans le bénévolat offre une occasion unique d'acquérir une expérience pratique, de compléter son profil professionnel et de développer des compétences précieuses grâce à un service utile.

Fondé en 2007, APO Group est le leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse. Réputés pour notre expertise africaine profondément enracinée et notre perspective globale, nous sommes spécialisés dans l'optimisation de la réputation et de la valeur de la marque des organisations privées et publiques à travers l'Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre mission est d'exploiter le pouvoir des médias, en élaborant des stratégies sur mesure qui ont un impact tangible et mesurable en Afrique et au-delà.

Notre engagement en faveur de l’excellence et de l’innovation a été récompensé par des prix prestigieux, notamment un PRovoke Media Global SABRE Award et plusieurs PRovoke Media Africa SABRE Awards. Nous avons été nommés Leading Public Relations Firm Africa et Leading Pan-African Communications Consultancy Africa en 2023, et Best Public Relations and Media Consultancy of the Year South Africa en 2024 et en 2025, lors des World Business Outlook Awards. En 2025, Brands Review Magazine nous a reconnus en tant que Leading Communications Consultancy in Africa pour la seconde année consécutive. Le magazine nous a également nommé Best PR Agency et Leading Press Release Distribution Platform in Africa en 2024. En 2025, nous avons reçu la médaille d’or de la meilleure campagne RP et la médaille de bronze des événements hors catégorie aux Davos Communications Awards.

La clientèle estimée d’APO Group, qui comprend des géants mondiaux tels qu’Emirates, Canon, Nestlé, Western Union, le PNUD, Network International, African Energy Chamber, Mercy Ships, Marriott, Africa’s Business Heroes et Liquid Intelligent Technologies, reflète notre capacité inégalée à évoluer dans l’écosystème médiatique africain complexe. Avec une équipe multiculturelle à travers l’Afrique, nous offrons des perspectives et une portée inégalées à travers le continent. APO Group se consacre à la refonte de la narration sur l’Afrique, à la remise en question des stéréotypes et à la présentation de récits africains inspirants à un public mondial. Notre expertise dans l’élaboration et l’accompagnement de campagnes de relations publiques dans le monde entier nous permet d’amplifier les messages des marques, de renforcer les réputations et d’établir un lien pertinent avec les publics cibles. (Source APO Group).

