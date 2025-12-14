Maroc : Orange Money Group et Visa annoncent un partenariat stratégique pour accélérer les paiements en ligne en Afrique

14 Décembre 2025

LIBREVILLE, 14 décembre (Infosplusgabon) - Orange Money Group et Visa annoncent un partenariat stratégique visant à accélérer les paiements en ligne et à démocratiser l’accès aux services financiers à travers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Déjà opérationnel avec succès au Botswana, à Madagascar et en Jordanie, où le partenariat vient d’être reconduit, la carte virtuelle Visa vient d’être lancée par Orange Money Côte d’Ivoire. Ce lancement réussi, illustre parfaitement notre ambition commune avec Visa, offrir un écosystème financier plus inclusif permettant à des millions d’utilisateurs d’accéder à une solution simple, sécurisée et reconnue internationalement.

Fort du succès rencontré dans ces pays, ce partenariat sera progressivement étendu à de nouveaux marchés, notamment la Guinée, le Burkina Faso et la République Démocratique du Congo.

Accessible directement depuis l’application Max it, la carte virtuelle Orange Money Visa permet à chaque utilisateur de créer en quelques clics une carte qu’il peut approvisionner à tout moment depuis son compte Orange Money pour effectuer des paiements en ligne sur des sites locaux et internationaux. Une carte physique sera également disponible dans un second temps dans les points de vente Orange Money agréés.

Orange Money est fier de ce partenariat avec Visa en raison de son expertise mondiale en matière de paiements sécurisés et de son réseau d’acceptation international, garantissant aux utilisateurs Orange Money une expérience fluide et de confiance, où qu’ils se trouvent.

Pour Orange Money, ce partenariat s’inscrit dans sa mission d’inclusion financière : simplifier l’accès aux services digitaux et permettre à chacun de participer pleinement à l’économie numérique, quel que soit son pays ou son niveau d’équipement.

Thierry Millet, Directeur Général, Orange Money Group, commente : « Grâce à Orange Money, nos 45 millions de clients règlent déjà leurs achats au quotidien, aussi bien auprès de millions de commerçants que sur les plateformes de e-commerce de leur pays. Désormais, particuliers comme entrepreneurs peuvent créer en quelques secondes leur carte Visa virtuelle et payer en ligne à l’international dans tout le réseau Visa. Cette première étape de notre partenariat stratégique rapproche Orange Money d’un objectif clair : devenir un moyen de paiement accepté partout, des grands sites marchands aux commerces de proximité »

Ismahill Diaby, Vice-Président, Directeur Général – Afrique de l’Ouest et Centrale Francophone & Lusophone, Visa, commente : « Nous sommes heureux de collaborer avec Orange Money afin de rendre les avantages de l’économie numérique accessibles à des millions de personnes en Afrique. En alliant la technologie fiable de Visa à la forte présence locale d’Orange Money, ce partenariat offre une solution simple et sécurisée pour permettre à davantage de particuliers et de petites entreprises de payer en ligne — et de participer en toute confiance au commerce quotidien. »

Avec plus de 173 millions de clients et 45 millions de comptes actifs dans 17 pays en Afrique, Orange poursuit son engagement pour accompagner la transformation numérique et financière du continent, en s’appuyant sur la technologie de confiance de Visa.

Orange Money, solution pionnière de l’inclusion financière, est utilisée chaque mois par plus de 45 millions de personnes dans 17 pays en Afrique et au Moyen Orient. Orange Money Group a la responsabilité, en lien avec les entités Orange Money locales et Orange Bank Africa, de définir la stratégie des services financiers mobiles de la zone Moyen Orient et Afrique. Elle apporte aux entités locales le support opérationnel leur permettant d’accélérer leur croissance, de nouer de nouveaux partenariats, d’accompagner leurs plans de mise en conformité et les aide à développer de nouvelles activités à valeur répondant aux attentes du marché.

Orange est présent dans 17 pays en Afrique et au Moyen Orient et compte plus de 173 millions de clients au 30 novembre 2025. Avec 7,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, Orange MEA est la première zone de croissance du groupe Orange. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers, est disponible dans 17 pays et compte plus de 100 millions de clients. Orange, opérateur multi-services, partenaire de référence de la transformation digitale apporte son expertise pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

Visa est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et nous considérons l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement de l'argent.

