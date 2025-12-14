Déclaration de la Présidente de la CPI, la juge Tomoko Akane, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme

14 Décembre 2025

LIBREVILLE, 14 décembre (Infosplusgabon) - Aujourd’hui, la Cour pénale internationale (CPI) se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée des droits de l’homme, un moment pour réfléchir à l’engagement universel pris en 1948 en faveur de la dignité de toutes les personnes.

Le thème de cette année, « Les droits humains, nos essentiels de tous les jours », rappelle une réalité fondamentale : les droits humains ne sont pas des notions abstraites. Ils constituent les conditions permettant aux individus et aux sociétés de vivre en sécurité, de participer librement et de poursuivre leurs aspirations. Ils sont le socle de communautés pacifiques et résilientes.

À la CPI, nous sommes chaque jour témoins des conséquences lorsque ces essentiels sont bafoués. Les crimes relevant de la compétence de la Cour, génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression, représentent les atteintes les plus graves aux droits humains et à l’État de droit international. Par son mandat judiciaire, la Cour œuvre à assurer la responsabilité pour ces crimes, contribuant ainsi à la prévention de futures violations.

La promotion et la protection des droits humains exigent un engagement collectif et durable. Les États, les institutions et les individus ont chacun un rôle à jouer pour garantir que ces droits soient respectés dans la pratique. Le travail de la CPI s’inscrit dans cet effort global : offrir un cadre où les voix des victimes peuvent être entendues et où la loi est appliquée de manière impartiale et indépendante.

En cette Journée des droits de l’homme, nous réaffirmons le lien essentiel entre justice et droits humains. Un ordre international fondé sur le droit, ancré dans la responsabilité indispensable pour protéger les droits et la sécurité des générations présentes et futures. Ensemble, nous devons préserver les engagements qui forment la base de notre humanité commune. (Source : International Criminal Court (ICC).

