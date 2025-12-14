Nigeria : Le Centre du commerce africain d'Afreximbank d'Abuja obtient la certification Leadership en énergie et en conception environnementale (LEED)

14 Décembre 2025

LIBREVILLE, 14 décembre (Infosplusgabon) - United States Green Building Council et Green Business Certification Inc ont décerné au Centre du commerce africain d’Abuja (AATC) de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) la prestigieuse certification LEED Platine, la norme mondiale la plus élevée en matière de conception et de construction de bâtiments durables.

Cette étape importante fait de l'AATC d'Abuja le premier bâtiment au Nigeria, le deuxième en Afrique de l'Ouest et le dix-neuvième en Afrique à atteindre ce niveau de reconnaissance. L’installation figure également parmi les premiers centres commerciaux et d'affaires à grande échelle du continent à obtenir la certification LEED (Leadership en énergie et en conception environnementale) Platine, soulignant l'engagement d'Afreximbank à intégrer la durabilité, l'innovation et les pratiques respectueuses du climat dans les infrastructures commerciales africaines.

L’AATC d’Abuja comprend deux tours interconnectées de neuf étages conçues pour créer un écosystème complet pour le commerce, les affaires et l’innovation. Une tour comprend des espaces de bureaux commerciaux de classe A de niveau international, un centre de commerce et d'exposition, un centre de conférence, un incubateur de technologies et de PME, un portail commercial numérique et un centre de services d'information commerciale. La tour attenante comprend un hôtel d'affaires de 148 chambres doté de salles de séminaire et de réunion, des installations de bien-être, un restaurant et d'autres équipements annexes. Le centre accueille également des bureaux pour les institutions financières locales et internationales et les organisations politiques, fournissant un système complet de facilitation du commerce et du développement des affaires à travers le continent.

Conçu à l'origine pour obtenir la certification LEED Gold, l'AATC d'Abuja a dépassé les attentes grâce au dévouement, à l'expertise et à la détermination de l'équipe du projet, qui comprenait des architectes, des designers, des ingénieurs, des consultants, des entrepreneurs et les équipes chargées de la durabilité environnementale et de la gouvernance (ESG) et de la gestion de projet d'Afreximbank. Grâce à une planification méticuleuse, à des méthodologies de construction durable de haut niveau et à une coordination transparente entre les parties prenantes, le projet a obtenu la certification LEED Platine le 26 novembre 2025, une reconnaissance qui reflète une performance exceptionnelle en matière de durabilité, d’efficacité énergétique et hydrique et de gérance environnementale.

Grâce à une planification méticuleuse, à des méthodes de construction durables de haut niveau et à une coordination sans faille entre les parties prenantes, le projet a obtenu la certification LEED Platine le 26 novembre 2025, une reconnaissance qui reflète des performances exceptionnelles en matière de durabilité, d'efficacité énergétique et hydrique, et de gestion environnementale. Avec 81 points obtenus, l'AATC d'Abuja dépasse le seuil requis pour la certification Platine, démontrant ainsi qu'il figure parmi les bâtiments les plus respectueux de l'environnement, les plus économes en ressources et les plus performants d'Afrique.



Le bâtiment intègre des fonctionnalités de durabilité avancées qui réduisent la consommation d'énergie opérationnelle de 40 à 50 % par rapport aux bâtiments conventionnels. Des vitrages haute performance, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) à haut rendement énergétique, un éclairage à diodes électroluminescentes (LED) et des commandes intelligentes de gestion du bâtiment garantissent l'efficacité énergétique, tandis que des éléments de conception économes en eau réduisent la consommation d'eau potable d'au moins 30 %, favorisant ainsi la conservation des ressources dans un environnement urbain à forte demande.

Les protocoles de gestion des déchets et de recyclage soutiennent les objectifs de l'économie circulaire, et les infrastructures de transport durables, notamment les stations de recharge pour véhicules électriques et les infrastructures cyclables, encouragent la mobilité à faible émission de carbone. Ces caractéristiques contribuent à la qualité de l’environnement intérieur et s’alignent directement sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, y compris l’ODD sept (7) sur l’énergie propre, l’ODD neuf (9) sur l’industrie, l’innovation et les infrastructures, et l’ODD 13 sur l’action climatique. À l'échelle mondiale, les bâtiments écologiques conformes à cette norme peuvent réduire les coûts d'exploitation de 8 à 9 % par an, renforçant ainsi la viabilité financière à long terme.

Robert Lumbuye Tomusange, Directeur et Responsable mondial de l'immobilier et de l'administration pour Afreximbank, a déclaré : « L'obtention de la certification LEED Platine par l'AATC d'Afreximbank d’Abuja souligne l'engagement indéfectible de la Banque en faveur de la durabilité, de l'innovation et du développement intelligent face au climat. Cette étape importante démontre que les infrastructures commerciales peuvent être à la fois compétitives sur le plan commercial et exceptionnelles sur le plan environnemental, établissant ainsi une nouvelle référence pour le paysage africain en matière de bâtiments écologiques ».

L'AATC d'Abuja est désormais la démonstration vivante de la vision d'Afreximbank qui consiste à intégrer la compétitivité commerciale, l'innovation et la durabilité dans les infrastructures commerciales africaines. Sa certification LEED Platine fait progresser les objectifs ESG d'Afreximbank en réduisant l'empreinte environnementale, en améliorant la valeur sociale grâce à des espaces de travail plus sains et plus inclusifs, et en renforçant une gouvernance solide grâce au respect de normes de durabilité reconnues à l'échelle mondiale. Le bâtiment sert de modèle reproductible pour des infrastructures commerciales responsables et à faible émission de carbone à travers l'Afrique, prouvant que la viabilité commerciale et la responsabilité environnementale peuvent coexister, et ouvrant la voie à de futurs centres commerciaux et d'affaires respectueux du climat à travers le continent.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa2 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

FIN/INFOSPLUSGABON/CII/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon