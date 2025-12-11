Arabie saoudite : Le projet générera un impact économique et environnemental significatif en transférant le fret routier vers le rail électrifié, réduisant les coûts logistiques d’environ 40 % d’ici 2030

11 Décembre 2025

LIBREVILLE, 11 décembre (Infosplusgabon) - La Société islamique d’assurance des investissements et du crédit à l’exportation (SIACE), assureur multilatéral conforme à la charia et membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), a approuvé une assurance de 135 millions d’euros contre le non-respect des obligations financières souveraines (NHSFO) pour le projet ferroviaire de haute technologie Kars–Iğdır–Aralık–Dilucu (KIAD) en République de Turquie. MUFG Securities EMEA plc a arrangé l'ensemble de l’opération, au sein de laquelle une facilité de financement Murabaha, soutenue par la SIACE, a été structurée pour le projet.

La ligne ferroviaire KIAD est un projet d’infrastructure phare du 12e Plan de développement de la Turquie (2024–2028). Longue de 223,9 km, elle reliera Kars à Dilucu, à la frontière turco-azerbaïdjanaise, et se connectera directement au corridor Kars–Tbilissi–Bakou. Desservant cinq gares dans les principaux districts des provinces de Kars et d’Iğdır, cette ligne deviendra un maillon essentiel de la Ceinture économique de la Route de la Soie, renforçant ainsi le corridor transcaspien moyen comme voie de fret compétitive entre l’Asie et l’Europe.

Le projet générera un impact économique et environnemental significatif en transférant le fret routier vers le rail électrifié, réduisant les coûts logistiques d’environ 40 % d’ici 2030, améliorant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et soutenant les industries régionales. Il emploiera environ 3 000 personnes au plus fort des travaux et stimulera l’activité économique locale. Sa conception entièrement électrifiée à double voie contribuera de manière notable aux objectifs climatiques de la Turquie, en réduisant les émissions de CO₂e de 498 276 tonnes par an et en atteignant une efficacité énergétique de 95 %, plaçant ainsi la ligne KIAD parmi les initiatives de transport les plus écologiques de la région.

Dr. Khalid Khalafalla, DG de la SIACE, a déclaré : « Cet investissement stratégique témoigne de l’engagement constant de la SIACE à soutenir des infrastructures durables et performantes en Turquie et dans l’ensemble de ses États membres. La ligne ferroviaire KIAD renforce la connectivité régionale, promeut des solutions de transport plus propres et efficaces, et soutient l’intégration commerciale entre l’Asie et l’Europe. Notre participation rassure les investisseurs et contribue à accélérer la réalisation de ce projet transformateur. »

Ce projet consolide le mandat du SIACE, qui consiste à promouvoir un développement inclusif et une plus grande intégration entre ses pays membres. En améliorant la mobilité des marchandises, en soutenant la diversification économique et en contribuant à la vision « Net Zero » de la Turquie d’ici 2053, l’intervention de la SIACE fait progresser trois Objectifs de développement durable des Nations Unies : ODD 8 – Travail décent et croissance économique, ODD 9 – Industrie, innovation et infrastructure, ODD 11 – Villes et communautés durables.

Membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), la SIACE a démarré ses activités en 1994 avec pour mission de renforcer les relations économiques entre les États membres de l’OCI et de promouvoir le commerce ainsi que les investissements intra-OCI, en fournissant des outils d’atténuation des risques et des solutions financières conformes à la Charia.

La Société est le seul assureur multilatéral islamique au monde et joue un rôle de premier plan en proposant une gamme complète de solutions aux entreprises et aux parties prenantes de ses 51 États membres. Pour la 18ᵉ année consécutive, la SIACE a conservé sa note de solidité financière « Aa3 » attribuée par Moody’s, la classant parmi les leaders mondiaux du secteur de l’assurance-crédit et de l’assurance des risques politiques. Par ailleurs, S&P a confirmé la note de crédit et de solidité financière à long terme « AA- » de la SIACE pour la deuxième année consécutive, avec des perspectives stables. La résilience de la SIACE repose sur une souscription rigoureuse, un solide réseau mondial de réassurance et des politiques prudentes de gestion des risques.

À ce jour, la SIACE a assuré plus de 121 milliards USD de transactions commerciales et d’investissements. Ses activités couvrent plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’énergie, l’industrie manufacturière, les infrastructures, la santé et l’agriculture. (Source : Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)

