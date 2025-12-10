Arabie Saoudite : Réunion technique périodique des chefs d'opérations du Groupe de coordination arabe (GCA) à Riyad : bilan des progrès et poursuite des travaux

10 Décembre 2025

LIBREVILLE, 10 décembre (Infosplusgabon) - Le Groupe de coordination arabe (GCA) a tenu une réunion technique périodique de ses chefs d'opérations les 8 et 9 décembre 2025 à Riyad, en Arabie saoudite, afin d'examiner les initiatives communes et les projets de développement. Cette réunion, organisée dans le cadre des activités courantes, a permis de faire le point sur les travaux en cours, de présenter des rapports d'étape et de la mise en œuvre les directives techniques.

Organisée par le Programme du Golfe arabe pour le développement (AGFUND), la réunion a rassemblé des représentants et des experts de haut niveau de toutes les institutions membres du GCA. Les participants ont examiné l'avancement des programmes en cours, exploré de nouvelles pistes de collaboration et défini les priorités essentielles pour accélérer le développement durable dans les pays membres et partenaires.

Les discussions ont porté sur le renforcement des mécanismes de financement conjoints, la promotion de l'innovation dans la coopération au développement et le développement de programmes de résilience climatique et sociale conformes aux Objectifs de développement durable (ODD). Le groupe a également donné suite à des engagements antérieurs, notamment aux réunions virtuelles tenues le 27 novembre avec le Fonds vert pour le climat et le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, qui visaient à nouer de nouveaux partenariats avec des partenaires potentiels afin d'atteindre des objectifs communs.

La réunion a mis en lumière plusieurs sujets clés, dont le Prix Abdellatif Y. Al-Hamad pour le développement dans le monde arabe, Le Prix International du Prince Talal pour le Développement Humain, le rapport consultatif du Groupe sur ses orientations stratégiques futures et les résultats des célébrations du 50e anniversaire du GCA, qui se sont tenues en octobre à Washington, D.C. Les représentants ont souligné l'importance de la solidarité, du partage des connaissances et d'une action coordonnée pour relever les nouveaux défis mondiaux et renforcer l'impact collectif du Groupe.

Les conclusions de la réunion contribueront à orienter et à renforcer l'engagement du GCA en faveur de partenariats efficaces, de financements innovants et du développement durable à l'échelle mondiale.

