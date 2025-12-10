Afrique : Le Sénégal approuve le paiement pour la Banque africaine de l'énergie

10 Décembre 2025

LIBREVILLE, 10 décembre (Infosplusgabon) - Le Sénégal a approuvé mardi sa part de paiement pour la Banque africaine de l'énergie (AEB), qui devrait être versée avant la fin de l'année 2025.

Annoncé par le Dr Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'organisation intergouvernementale Organisation des producteurs africains de pétrole (OPAP), le 9 décembre lors de la conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2025 à Dakar, ce paiement intervient alors que le Sénégal se concentre davantage sur le développement de son propre secteur énergétique, qui comprend d'importantes réserves de pétrole et de gaz naturel.

« Grâce à ce paiement, nous nous rapprochons de la création de la Banque africaine de l'énergie », a déclaré le Dr Ibrahim.

Avec une capitalisation initiale de 5 milliards de dollars, qui devrait passer à 120 milliards de dollars d'ici trois à cinq ans, l'AEB a été créée pour fournir un financement dédié aux projets énergétiques africains, notamment dans les domaines du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables. Basée à Abuja, au Nigeria, l'AEB a été créée par l'APPO et l'institution financière panafricaine African Export-Import Bank. (Source : Energy Capital & Power).

