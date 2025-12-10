Gabon : La vision de la SETRAG mise en exergue à l'occasion de la Saint Éloi 2025

10 Décembre 2025

Gabon-Société-Saint Éloi 2025

LIBREVILLE, 10 décembre (Infosplusgabon) - Le directeur général de la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG), Christian Magni, a présidé samedi dernier la célébration de l'édition 2025 de la Saint Éloi 2025 qui consacre la vision de la Setrag, à savoir plus de sécurité d’abord, attention envers le client et préservation de l'environnement.

L'ambiance a été familiale avec des stands éducatifs et prises de parole fortes, la Setrag a célébré Saint Éloi 2025 sous le signe de la cohésion et de la responsabilité.

Devant des agents mobilisés et des familles nombreuses, le Directeur Général Christian Magni a réaffirmé les trois priorités qui guideront l’entreprise ferroviaire : garantir la sécurité, améliorer l’expérience client et renforcer la performance environnementale. Une édition dense et stratégique, qui marque un tournant dans la culture d’entreprise.

La Saint Éloi 2025, la Setrag a pris trois jours pour célébrer le travail, la famille et la culture ferroviaire

L’esplanade de la base Setrag à Owendo a vibré pendant trois jours au rythme des festivités de Saint Éloi 2025, patron des cheminots. Un espace habituellement dédié aux opérations stratégiques du rail, mais qui, le temps d’un long week-end, s’est mué en véritable village festif où se mêlaient rencontres humaines, découvertes professionnelles et animations familiales.

Les rideaux sont finalement tombés samedi, clôturant une édition marquée par une affluence record et un enthousiasme palpable.

Au milieu des installations et des stands, un élément frappant saute aux yeux : la présence nombreuse d’enfants, fascinés par l’univers ferroviaire. Comme un symbole de transmission, les salariés guidaient leurs familles à travers la base, décrivant leur quotidien, leurs responsabilités, leurs défis.

« C’est ce qu’il faut retenir de ces trois journées », souligne Christian Magni, Directeur Général de la Setrag. « Au-delà du transport et de la maintenance de la voie, il y a des moments où le personnel se réunit autour d’activités récréatives. C’est l’occasion pour eux de montrer à leurs familles leur lieu de travail. Vous voyez ici des enfants joyeux, et cela traduit la relation forte entre la Setrag et les populations. »

Un espace professionnel devenu lieu de partage

Installée au cœur des ateliers et installations techniques, la fête offre une immersion rare dans le quotidien des cheminots. Les familles découvrent les locomotives, les équipements, les outils de maintenance, et les agents partagent fièrement leur expertise.

Dans cet environnement d’ordinaire austère, l’ambiance est résolument détendue. Ici, des stands de sensibilisation ; là, des jeux pour les plus jeunes ; plus loin, des espaces de démonstration. Le décor illustre parfaitement l’esprit voulu cette année : un rapprochement concret entre la Setrag et les communautés qui vivent autour de la voie ferrée.

Les trois messages clés du DG : protéger, servir, préserver

Profitant de la mobilisation exceptionnelle du personnel, Christian Magni a tenu à réaffirmer trois priorités stratégiques.

1. La sécurité, socle de la performance ferroviaire

Le DG est catégorique : la sécurité reste la première responsabilité de chaque agent.

« Notre TF2 est passé de 4,8 à 0,2 en trois ans », rappelle-t-il fièrement. Une réduction extraordinaire du taux de fréquence des accidents, fruit d’efforts conjoints : sensibilisation constante, procédures renforcées, équipements adaptés, mais aussi sanctions en cas de manquement.

« L’objectif est que chaque collaborateur qui arrive le matin reparte le soir en parfait état de santé », insiste-t-il.

2. La satisfaction du client, impératif économique

Le rail gabonais repose sur deux piliers : le transport de passagers et le fret.

De la fiabilité du service dépend la confiance du public et donc les recettes de l’entreprise.

« Il faut être proche de nos populations, répondre à la demande du client », insiste le DG. Dans son discours, il évoque la ponctualité, l’accueil, l’écoute et la disponibilité comme axes essentiels pour moderniser la relation client.

3. L’environnement, nouvelle condition des financements

Face aux exigences des partenaires techniques et financiers, la Setrag intensifie sa transition écologique.

Collecte des huiles de vidange, traitement des déchets, retrait des traverses en bois usées… « Nous intégrons désormais les aspects environnementaux dans toutes nos activités pour protéger notre atmosphère », explique Christian Magni.

Une édition 2025 marquée par une communication renforcée

Interrogée sur le succès de cette édition, la présidente du comité d’organisation ne cache pas sa satisfaction.

« Le petit plus de 2025, c’est la communication. L’an dernier, beaucoup de familles ignoraient la tenue de la fête. Cette année, nous avons largement informé nos ayants droit : parents, amis, connaissances. Cela change tout. »

Résultat : une fréquentation accrue, une organisation fluide, et surtout une atmosphère chaleureuse, quasi communautaire.

Cap sur 2026 : les 40 ans de la Setrag

Non sans malice, le DG laisse entrevoir ce que sera la prochaine édition :

« L’année prochaine, la Setrag fêtera ses 40 ans. Il y aura des surprises. »

Autant dire que Saint Éloi 2026 s’annonce déjà comme un rendez-vous majeur.

Rideau sur un week-end dense et fédérateur

« Aujourd’hui, c’est la fête de la Sainte Éloi. J’invite chaque collaborateur à profiter, se reposer et recharger les batteries », a conclu Christian Magni.

Samedi soir, quand les dernières animations ont pris fin et que les familles ont quitté l’esplanade de la base Setrag, une certitude demeurait : Saint Éloi 2025 restera comme l’une des éditions les plus abouties et les plus emblématiques de ces dernières années, tant par son ambiance que par les messages stratégiques portés par la direction.

