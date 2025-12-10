Le président sénégalais Faye ouvre le MSGBC 2025 en appelant à la souveraineté énergétique africaine La conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2025 a officiellement ouvert ses portes le 9 décembre, avec un appel du Président

10 Décembre 2025

LIBREVILLE, 10 décembre (Infosplusgabon) - Le président sénégalais, S.E. Bassirou Diomaye Faye, a inauguré mardi à Dakar l'édition 2025 de la conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2025, donnant le ton pour une intégration régionale ambitieuse, la souveraineté énergétique et la prospérité partagée dans le premier bassin énergétique d'Afrique de l'Ouest.

À l'occasion de la quatrième édition de ce rassemblement de haut niveau sur l'énergie, le président a souligné le renforcement de la coordination entre la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, et a appelé les investisseurs mondiaux à reconnaître l'Afrique comme un espace d'opportunités prêt à façonner son propre avenir énergétique.

Le président a souligné que la continuité entre les éditions précédentes à Nouakchott et le retour cette année à Dakar symbolise plus qu'une simple proximité géographique : elle reflète un front régional de plus en plus uni.

« Je voudrais m'adresser à tous les investisseurs du monde entier en leur disant ceci : l'Afrique est prête », a déclaré le président Faye. « Investir en Afrique ne signifie pas simplement exploiter les ressources. Cela signifie contribuer à un effort plus large, créer des emplois pour nos jeunes, développer des industries compétitives et encourager les innovations qui façonneront l'avenir du continent. »

Outre le président, la cérémonie d'ouverture du MSGBC Oil, Gas & Power 2025 a vu la participation du Dr Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole (APPO), qui a évoqué la nécessité de donner la priorité à l'indépendance financière de l'Afrique. Il a appelé les dirigeants du continent à développer des centres d'excellence harmonisés afin de promouvoir les compétences nécessaires au renforcement des capacités locales tout au long de la chaîne de valeur énergétique.

« J'appelle nos dirigeants à libérer l'industrie énergétique africaine de sa dépendance excessive vis-à-vis des acteurs étrangers », a déclaré le Dr Ibrahim, ajoutant : « Nous devons promouvoir les centres d'excellence régionaux pour l'industrie pétrolière et gazière. »

Par ailleurs, Mohamed Hamel, secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, a souligné que les projets énergétiques nouveaux et à venir avaient le potentiel de marquer le début d'une nouvelle ère de prospérité énergétique dans toute la région du MSGBC. Il a mis en avant le champ pétrolier de Sangomar, qui a produit son premier baril de pétrole en 2024, et le projet de développement du GNL Greater Tortue Ahmeyim, qui a produit son premier gaz en décembre 2024, comme catalyseurs potentiels de la dépendance énergétique et économique, tout en stimulant de nouveaux investissements dans l'exploration et la production dans toute la région.

« Cela sera un catalyseur pour une industrialisation plus large et inclusive », a déclaré M. Hamel. « Nous souhaitons exploiter ces ressources afin de renforcer la position de notre pays sur la scène internationale. »

Soulignant un changement historique dans le positionnement économique de l'Afrique, les intervenants ont insisté sur le fait que l'époque où le continent se contentait d'être un simple fournisseur de matières premières devait désormais appartenir au passé. Le bassin du MSGBC a été décrit non seulement comme une ressource géologique commune, mais aussi comme une communauté dont le développement doit favoriser une croissance inclusive, la création d'emplois, l'innovation et la stabilité.

« Alors que nous entamons cette conférence MSGBC, il est très important que nous fassions de l'investissement la pierre angulaire de la région. C'est cet investissement qui permettra à cette région de prospérer avec énergie », NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie.

Les intervenants ont conclu la cérémonie d'ouverture en exhortant les participants à traduire le dialogue en actions décisives. Le président Faye a appelé à faire de l'édition 2025 de la conférence et du salon un tournant décisif, où un engagement fort, de nouveaux partenariats et une vision collective renforcée émergeront pour propulser le continent vers l'autonomie énergétique et la prospérité. (Source : Energy Capital & Power).

