Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara a été investi Président de la République pour son troisième mandat

LIBREVILLE, 9 décembre (Infosplusgabon) - Le président réélu de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été investi lundi à l’occasion d’une cérémonie solennelle marquant le début officiel d’un nouveau mandat présidentiel.

Cet événement s'est déroulé en présence de plusieurs Chefs d’État africains et d'invités de marque parmi lesquels Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville; Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie ; John Dramani Mahama, Président de la République du Ghana ; Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal ; Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone ; Joseph Nyuma Boakaï, Président de la République du Liberia.

Etaient également attendus Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores ; Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise ; João Lourenço, Président de la République d’Angola ; et Adama Barrow, Président de la République de Gambie.

