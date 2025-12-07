RD Congo : Le Sud-Kivu, objet de combats violents

07 Décembre 2025

LIBREVILLE, 8 décembre (Infosplusgabon) - La situation humanitaire au Sud-Kivu s’est fortement dégradée à la suite de l’intensification de combats violents, entrainant de nombreux blessés et des déplacements de populations massifs, rapporte un communiqué de presse du CICR parvenu dimanche à notre rédaction.

La Croix-Rouge (CICR) et la Croix-Rouge de la RDC ont évacué 21 blessés par armes, parmi eux sept enfants, sur une distance de 40 km jusqu’à la ville d’Uvira. Ces blessés sont pris en charge par des équipes médicales de l’Hôpital général de référence d’Uvira, soutenu par le CICR.

Malgré les besoins urgents, les combats dévastateurs de cette dernière semaine dans les territoires d’Uvira, Walungu, Mwenga et de Fizi au Sud-Kivu rendent extrêmement difficile le secours aux blessés et notamment leur transfert vers des structures médicales appropriées. « Nous craignons qu’un grand nombre de ces blessés ne parviennent pas à trouver les soins médicaux dont ils ont désespérément besoin, » s’inquiète Djibril Mamadou Diallo, chef du bureau du CICR à Uvira.

Depuis plusieurs mois, le CICR renforce les capacités de l’hôpital général de référence d’Uvira, en formant son personnel en cas d’afflux important de blessés et en fournissant des intrants médicaux et des médicaments vitaux. Au vu de la situation qui se détériore, le CICR déploie également d’urgence une équipe chirurgicale supplémentaire pour prendre en charge un afflux plus important de blessés.

« Des hommes, des femmes et des enfants se retrouvent piégés par les combats, sur plusieurs lignes de front. Certains sont restés terrés dans leurs maisons pendant plusieurs jours. Ceux qui ont pu fuir, se retrouvent par dizaines de milliers dans un exode de trop pour des personnes vivant déjà dans des situations précaires et qui du jour au lendemain doivent tout abandonner et prendre le chemin de l’exil, » ajoute Djibril Mamadou Diallo.

Le CICR note également une utilisation accrue d’armes explosives à large rayon d’impact tel que des obus et des roquettes dans des zones densément peuplées, ayant causé de nombreuses victimes civiles et détruit leurs biens y compris des infrastructures essentielles à leur survie. Or, l’emploi de tels moyens à proximité ou à l’intérieur des zones densément peuplées engendrent de graves conséquences humanitaires pour les civils, et augmente le risque que des attaques indiscriminées soient menées.

Le CICR rappelle à toutes les parties au conflit et tous les acteurs qui participent directement aux hostilités qu’ils doivent se conformer à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Notamment, toutes les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner, ou du moins, réduire les dommages causés à la population civile et aux biens de caractère civil.

Le CICR appelle urgemment toutes les parties à redoubler d’efforts pour préserver les populations civiles et les infrastructures essentielles pour la survie de ces communautés affectées, ainsi qu’à faciliter l’accès aux soins de santé pour les blessés.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.(Source CICR).

FIN/INFOSPLUSGABON/JGF/BON2025

© Copyright Infosplusgabon