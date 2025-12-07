Bénin : Situation confuse mais maîtrisée au Bénin où une tentative de coup d'Etat semble avoir été déjouée

07 Décembre 2025

Bénin-Politique-Coup d'Etat déjoué

LIBREVILLE, 7 décembre (Infosplusgabon) - Le Bénin qui est dirigé par Patrice Talon, a fait l'objet, ce dimanche, d'une tentative de coup d'Etat militaire qui semble avoir été circonscrite, selon plusieurs sources recoupées.

L'armée béninoise aurait fait échec à ce que le gouvernement qualifie de "mutinerie" juste après qu'un groupe de soldats ait assiégé la télévision nationale afin de livrer leur message.

Le ministre béninois de l'Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou, a confirmé que le putsch qui avait pour but de déstabiliser les institutions, a été manqué.

La loyauté républicaine a prévalu au sein des forces armées béninoises, favorables au chef de l'Etat Patrice Talon qui doit par ailleurs rendre le pouvoir dans quelques mois.

La déclaration des mutins soulignait par ailleurs, sur le plan politique, une "exclusion des acteurs ayant des idées contraires à la gouvernance de Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de choisir leur candidat, le renvoi en exil de certains citoyens, l'arrestation de citoyens sur fond d'intimidation" etc.

Le groupe de militaires annoncait dans la matinée l'installation d'un "Comité militaire pour la refondation" sous la conduite du lieutenant-colonel Pascal Tigri.

A l'heure où nous mettons en ligne cette dépêche, la situation semble sous contrôle à Cotonou et dans le reste du pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/KJM/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon