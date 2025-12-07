Bénin : Des militaires béninois déclarent avoir renversé Patrice Talon

07 Décembre 2025

Bénin-Politique-Tentative de coup d'Etat

LIBREVILLE, 7 décembre (Infosplusgabon) - Des militaires béninois déclarent avoir démis de ses fonctions ce dimanche, le président Patrice Talon, sans qu'une source officielle ne vienne éclaircir l'opinion sur la situation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Selon RTL, l'ambassade de France a rapporté que "des coups de feu ont été signalés à proximité du domicile du président de la République" à Cotonou, et appelé les Français à rester à leurs domiciles "par mesure de sécurité".

Rappelons que M. Talon, après 10 ans au pouvoir, ne se représentera pas et devra transmettre le pouvoir en avril prochain à son successeur, à l'issue d'une élection présidentielle.

Les militaires qui revendiquent contrôler la pays se proclameraient "le Comité militaire pour la refondation (CMR)" après avoir déclaré : "M. Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République".

Selon de sources proches de la présidence béninoise, "le président Talon est en sécurité avec sa famille et l'armée reprend le contrôle".

L'histoire politique du Bénin a été jalonnée de plusieurs coups d'État ou tentatives. Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, doit arriver en 2026 au terme de son second mandat, le maximum autorisé par la Constitution.

