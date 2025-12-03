Sierra Leone : Un couple de médecins trouve une nouvelle passion auprès de Mercy Ships et donne un nouveau sens à sa vie

03 Décembre 2025

LIBREVILLE, 4 décembre (Infosplusgabon) - Alors que de nombreux couples se préparent à prendre leur retraite, Elaine et David Sigalet ont choisi une voie différente. Une voie qui leur permet de traverser les océans, de transformer des vies et d'approfondir leur lien d'une manière qu'ils n'avaient pas imaginée. Au terme de leur carrière médicale, ce couple canadien a trouvé un nouveau sens à sa vie auprès de Mercy Ships une organisation humanitaire internationale qui dispense des soins chirurgicaux gratuits et des formations aux professionnels de la santé locaux dans les régions les plus défavorisées d'Afrique.

Pour les Sigalet, le bénévolat au sein de cette ONG a été une expérience profondément salvatrice. Actuellement à bord du Global Mercy™ pour la quatrième fois, les Sigalet incarnent la vocation du service, alliant compétence et générosité, bien au-delà de l’engagement bénévole.

David, chirurgien pédiatrique, pratique chaque jour des opérations qui transforment la vie des enfants, soignant leurs hernies, enlévant leurs tumeurs et redonnant espoir à leurs familles.

« Ce qui me fait revenir, c'est le sentiment d'appartenance à une communauté », confie David. « Nous ne transformons pas seulement des vies individuelles, nous construisons un système durable. L'accent mis sur la formation des populations locales est la partie la plus significative, car nous laissons quelque chose derrière nous. »

Elaine a également constaté les fruits de son travail, en particulier avec les infirmières locales.

« Aujourd'hui, je travaille avec des infirmières que j'ai formées il y a plus d'un an, et leurs connaissances et leur capacité à réfléchir de manière critique se sont vraiment améliorées. C'est très satisfaisant de voir cette évolution. »

Elaine est titulaire d'un doctorat en éducation médicale et occupe le poste de coordinatrice de simulation au sein de l'équipe Enseignement, Formation et Promotion de la santé (ETA) de Mercy Ships. Son rôle consiste à créer des scénarios médicaux réalistes qui permettent aux professionnels de santé locaux de s'exercer et de perfectionner leurs compétences dans un environnement sûr et sans risque. C’est une garantie que le savoir et les compétences continuent de porter leurs fruits longtemps après que le navire a quitté le port.

Des études récentes montrent que la formation par simulation en Afrique subsaharienne peut améliorer considérablement les compétences chirurgicales et cliniques des professionnels de santé locaux. Par exemple, une analyse complète a révélé que la formation par simulation est une méthode très prometteuse pour améliorer l’accès et la qualité des compétences chirurgicales dans les régions mal desservies. En concevant et en dispensant cette formation assistée à bord du Global Mercy, Elaine Sigalet met la théorie en pratique.

Mariés depuis 39 ans, les Sigalet affirment que leur mission commune à bord du navire-hôpital de Mercy Ships les a encore rapprochés. Entre les longues journées à l'hôpital et les soirées tranquilles et propices à la réflexion sur le pont, ils ont redécouvert ce qui les avait initialement réunis : la conviction partagée que la spiritualité et la compassion peuvent changer le monde.

« Nous essayons de toujours nous asseoir ensemble pour les repas, d'assister aux réunions et offices et de faire des promenades le soir », confie Elaine. « Servir les autres côte à côte a approfondi notre relation et conforté nos croyances. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas vraiment comprendre. Cela donne à la vie et à l’amour une toute nouvelle dimension.”

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui déploie les deux plus grands navires-hôpitaux civils au monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour fournir des soins de santé gratuits et de première qualité aux plus démunis. L’ONG internationale soutient également le développement des systèmes de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d’infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays. A bord de ses navires, une moyenne de 2 500 bénévoles par an, issus de 60 pays, contribuent à l'œuvre de Mercy Ships.

Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un Centre opérationnel pour l'Afrique basé à Dakar, au Sénégal, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité.

FIN/INFOSPLUSGABON/GFD/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon