Cameroun : le Groupe de la Banque africaine de développement accorde au Crédit communautaire d’Afrique-Bank une facilité de financement du commerce de 25 millions d’euros pour soutenir les Petites et moyennes entreprises (PME) et autres entreprises

03 Décembre 2025

LIBREVILLE, 4 décembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le lundi 1er décembre à Abidjan, une facilité de financement du commerce de 25 millions d’euros en faveur du Crédit communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank) du Cameroun pour améliorer son offre de financement du commerce au profit des petites et moyennes entreprises et autres entreprises.

« La facilité soutiendra l’économie camerounaise en facilitant les importations d’équipements liés aux secteurs de l’industrie, de l’agro-industrie et des télécommunications. Elle permettra également à la Banque africaine de développement de fournir jusqu’à 100 % de garantie aux banques confirmatrices, afin de faciliter la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par CCA-Bank au profit des petites et moyennes entreprises camerounaises », a expliqué Lamin Drammeh, responsable de la division du financement du commerce au Groupe de la Banque.

Le directeur général de la région Afrique centrale à la Banque, Léandre Bassolé, a souligné que l’opération cadrait avec l’ambition de l’institution d’accroître ses interventions directes en faveur du secteur privé au Cameroun. « Elle renforcera la capacité de CCA-Bank à soutenir les activités des petites et moyennes entreprises, y compris les entreprises détenues par les femmes et les jeunes, pour stimuler le secteur productif local, faciliter la croissance économique ainsi que la création et le maintien de milliers d’emplois », a-t-il déclaré.

Mme Marguerite Fonkwen Atanga, directrice générale de CCA-Bank, s’est félicitée de cette première entrée en relation directe avec le Groupe de la Banque africaine de développement : « Nous tenons à exprimer notre gratitude au Groupe de la Banque africaine de développement pour cette importante facilité de financement du commerce. Ce partenariat stratégique marque une étape majeure pour notre institution et renforcera significativement notre capacité à accompagner les petites et moyennes entreprises, les femmes entrepreneures et les jeunes entreprises au Cameroun et en Afrique ».

La Garantie de transaction est l'un des instruments de financement du commerce mis en place par la Banque africaine de développement pour soutenir les banques commerciales en Afrique. Elle a été lancée en 2021 et couvre une variété d'instruments de financement du commerce, dont les lettres de crédit confirmées, les prêts commerciaux, les engagements de remboursement irrévocables, les traites avalisées et les billets à ordre, entre autres. La facilité est disponible pour toutes les banques enregistrées et opérant en Afrique, qui ont passé le processus de diligence raisonnable de la Banque africaine de développement.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

FIN/INFOSPLUSGABON/GFD/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon