Côte d'Ivoire : La Côte d'Ivoire signe un accord d'adhésion au programme Arab Africa Trade Bridges (AATB)

03 Décembre 2025

LIBREVILLE, 3 décembre (Infosplusgabon) - Le programme Arab Africa Trade Bridges (AATB) a signé l'accord d'adhésion avec la République de Côte d'Ivoire, accueillant officiellement le pays en tant que nouveau membre. La cérémonie de signature s'est déroulée à Abuja en marge de la 5ᵉ Réunion du Conseil des Gouverneurs de l'AATB, organisée par le Gouvernement Fédéral du Nigéria.

L’Accord a été signé entre M. Nasser Al-Thekair Directeur du Commerce et du Développement des Affaires à la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), et M. Clement Kouakou, Directeur Adjoint du Cabinet Ministériel, Ministère de l’Économie, du Plan et du Développement de la Côte d’Ivoire. Cette adhésion reflète l’engagement stratégique de la Côte d’Ivoire à renforcer ses relations économiques avec les pays arabes et africains, ainsi qu’à approfondir sa participation aux cadres d’intégration régionale.

Dans le cadre de cette adhésion, les deux parties travailleront ensemble à l'élaboration du programme national pour la Côte d'Ivoire, qui fournira un cadre structuré pour soutenir la promotion du commerce et des investissements, la compétitivité des exportations, la modernisation industrielle, le développement des capacités logistiques, les infrastructures de qualité et la préparation au commerce numérique. Le programme devrait inclure des interventions pratiques telles que des études de faisabilité pour des laboratoires de contrôle qualité, un appui aux plateformes d’e-commerce dédiées aux produits d’exportation, des initiatives de renforcement des compétences dans le secteur logistique, ainsi que des actions de mise en relation B2B dans les chaînes de valeur prioritaires, notamment la construction et l’agro-alimentaire.

L’adhésion de la Côte d’Ivoire représente une nouvelle étape dans l’engagement croissant de l’AATB auprès des pays africains souhaitant renforcer le développement axé sur le commerce, l'intégration des chaînes de valeur et la connectivité régionale.

Le programme AATB est un programme multi-donateurs, multi-pays et multi-organisations soutenu par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), la Banque islamique de développement, la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC), la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (ICIEC) et la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD).

Le programme vise à promouvoir et à accroître les flux commerciaux et d'investissement entre les pays africains et arabes membres de l'OCI, à fournir et à soutenir le financement du commerce et l'assurance-crédit à l'exportation, et à renforcer les outils existants de renforcement des capacités en matière de commerce. Le programme se concentre spécifiquement sur le soutien aux secteurs clés de l'agriculture et des industries connexes, notamment le textile, l'industrie de la santé, y compris les produits pharmaceutiques, les infrastructures et les transports, ainsi que la pétrochimie, les matériaux de construction et la technologie.

FIN/INFOSPLUSGABONTYG/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon