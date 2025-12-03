Afrique : La forte augmentation de la production de gaz et la voie vers la transformation économique de l'Afrique

03 Décembre 2025

LIBREVILLE, 3 décembre (Infosplusgabon) - Le gaz naturel sera un élément central de l'avenir énergétique de l'Afrique, car il est particulièrement bien placé pour connaître une croissance malgré la tendance à un excédent de l'offre de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cycle mondial du gaz.

Comme le détaille le rapport « The State of African Energy » (L'état de l'énergie en Afrique) publié par la Chambre africaine de l'énergie, la demande africaine en gaz devrait augmenter de 60 % d'ici 2050. En fait, le gaz est le seul combustible fossile dont la part dans la demande mondiale en énergie primaire devrait augmenter. De plus, alors que la domination de l'Afrique du Nord dans ce secteur diminue, le rapport prévoit que l'Afrique subsaharienne sera le moteur de cette augmentation de la demande de gaz, car cette région détient plus de 70 % des ressources récupérables restantes du continent.

Les recettes d'exportation et l'utilisation domestique sont les deux voies par lesquelles l'Afrique pourra tirer parti des avantages transformateurs offerts par le gaz, mais pour y parvenir, il faudra surmonter les lacunes en matière d'infrastructures, les différends sur les prix et la transition du gaz associé au gaz non associé.

Le prochain épicentre du gaz

Les deux tiers de la production de gaz du continent ont lieu en Afrique du Nord, l'Algérie, l'Égypte et la Libye occupant les premières places en tant que principaux producteurs avec une forte pénétration du gaz dans leur propre mix énergétique. Cependant, nous prévoyons que la part de l'Afrique du Nord dans la production totale du continent diminuera pour passer sous la barre des 40 % d'ici 2035, à mesure que la production des autres producteurs régionaux s'accélérera. Si la production subsaharienne représente actuellement le tiers restant de la production brute actuelle, la région dominera la croissance future.

Avec le lancement en 2021 de son initiative gouvernementale « Décennie du gaz », visant à développer les ressources gazières et à faciliter la transition vers une énergie plus propre, le Nigeria devrait mener cette expansion, puisqu'il produit déjà plus de la moitié du gaz commercialisé dans la région. Les producteurs émergents tels que le Mozambique, la Tanzanie, le Sénégal, la Mauritanie et l'Angola devraient suivre. Il convient de noter que le projet Coral Sul au Mozambique, le projet Greater Tortue au Sénégal et en Mauritanie et Congo LNG ont tous ajouté de nouveaux flux d'exportation depuis 2022.

Notre rapport sur les perspectives pour 2026 prévoit également que la demande brute totale de gaz en Afrique aura augmenté régulièrement, passant d'environ 55 milliards de mètres cubes (Bcm) par an en 2020 à plus de 90 Bcm d'ici 2050. Les secteurs résidentiel, industriel et autres secteurs de l'énergie devraient être les moteurs de cette croissance.

Avec plus de 400 000 milliards de pieds cubes (Tcf) de ressources gazières récupérables, soit 70 % des réserves totales du continent, l'Afrique subsaharienne est en mesure de répondre à cette demande.

De plus, contrairement aux marchés matures et reliés par des gazoducs d'Afrique du Nord, le gaz subsaharien est de plus en plus souvent non associé ou « sec », ce qui signifie qu'il n'est pas présent dans les réserves de pétrole brut. Si le gaz non associé est plus cher par million d'unités thermiques britanniques (MMBtu), le fait qu'il ne soit pas subventionné par le pétrole le libère essentiellement des contraintes opérationnelles et tarifaires des projets centrés sur le pétrole, ce qui permet de monétiser le gaz par de nouvelles voies nationales, régionales ou d'exportation.

Voies de transformation : exportations et industrialisation nationale

Comme l'explique notre rapport, le développement du gaz peut transformer l'économie des pays hôtes par deux voies principales : les exportations et la création de valeur dans le pays.

Exportations : L'année dernière, l'Afrique a fourni 34,7 millions de tonnes métriques (MMt) de GNL (8,5 % de l'approvisionnement mondial). En 2024, les volumes subsahariens ont atteint 26,9 MMt, dont 60 % étaient destinés à l'Asie et 25 % à l'Europe. En ajoutant la Tanzanie à la liste des exportateurs, le rapport Outlook 2026 prévoit un quadruplement de l'offre subsaharienne d'ici 2050.

De plus, comme les producteurs de GNL d'Afrique occidentale et sud-occidentale sont proches des marchés de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, les producteurs de ces régions peuvent notamment jouer le rôle de fournisseurs d'appoint, en tirant parti des fluctuations des prix spot du GNL en Europe et en Asie ou des perturbations de l'approvisionnement mondial.

De plus, lorsque les projets d'exportation de gaz sont soumis à des obligations sur le marché intérieur (DMO), comme au Nigeria, au Sénégal-Mauritanie, en Angola et au Cameroun, la croissance des exportations augmente l'approvisionnement en gaz pour la consommation intérieure. Par exemple, le Sénégal prévoit d'atteindre une puissance de 3 gigawatts (GW) d'électricité produite à partir du gaz d'ici 2050, alimentée en grande partie par les DMO du projet GNL Greater Tortue et du projet GNL Yakaar-Teranga.

Monétisation et industrialisation nationales : Outre les recettes tirées des exportations, le gaz peut renforcer le pouvoir d'un pays producteur en alimentant les transports, l'industrie et l'électrification des foyers à l'intérieur de ses frontières.

Bien que seuls quelques pays subsahariens disposent actuellement d'un mix énergétique incluant le gaz, la production d'électricité à partir du gaz naturel a connu une augmentation constante dans toute la région au cours de la dernière décennie. Comme le détaille notre rapport, la capacité de production d'électricité à partir du gaz du Nigeria est de 12,6 GW, tandis que celle du Ghana et du Mozambique est respectivement de 2,9 GW et 1,1 GW. La Tanzanie, le Sénégal, l'Angola, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud abritent également des centrales à gaz de plus petite taille. Dans des pays comme le Sénégal et le Ghana, qui ont des centres de demande côtiers, des navires électriques flottants fonctionnant au gaz naturel sont en place pour satisfaire la demande.

De plus, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Angola, le Ghana, la Tanzanie et le Mozambique ont tous déclaré leur ambition de développer ou de renforcer leurs infrastructures de production d'électricité à partir du gaz. Notre rapport prévoit également une augmentation de la demande de produits dérivés du gaz, tels que les engrais et les produits pétrochimiques, ainsi que leur utilisation dans des applications industrielles telles que le traitement des métaux.

Le plan national pour le gaz récemment approuvé par l'Angola cible ces secteurs en mettant l'accent sur la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations, tandis que la campagne menée par le Nigeria en faveur des véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) dans le cadre du programme national d'expansion du gaz 2020 a officiellement débuté en mars 2022. Ce ne sont là que deux exemples de la manière dont le secteur gazier de l'Afrique subsaharienne est sur le point de porter un double coup économique grâce aux exportations et à la monétisation dans le pays, ce qui permettrait aux nations de réduire leurs importations, d'augmenter leurs revenus et de fournir un accès à l'énergie à leur population pour les décennies à venir.

Les défis à relever pour réaliser le potentiel gazier de l'Afrique

L'Afrique dispose à la fois de ressources gazières abondantes et d'un potentiel important encore inexploité. En fait, l'Afrique se classe au deuxième rang mondial derrière la Russie en termes de ressources gazières découvertes mais non encore exploitées. À titre d'exemple, le bassin de Rovuma, au large des côtes sud de la Tanzanie et nord du Mozambique, recèle 129 Tcf, et le bassin du delta du Niger, le long de la côte nigériane, en recèle 113 Tcf, mais ces bassins restent largement inexploités.

De nombreux obstacles séparent la situation actuelle de l'Afrique de la transformation économique que pourrait apporter le développement du gaz. Notre rapport Outlook 2026 identifie quatre facteurs de réussite essentiels que l'Afrique doit gérer si elle veut surmonter ces obstacles : l'économie en amont, l'accès au marché et l'écoulement, des infrastructures adéquates et les conditions fiscales/risques pays.

Comme les grandes entreprises internationales sont connues pour se retirer des découvertes en raison d'un manque d'intégration de ces facteurs, le soutien des gouvernements et des régulateurs est essentiel pour trouver un alignement entre eux.

Économie en amont : actuellement, plus de 50 % de la production subsaharienne est liée au gaz associé, dont les coûts de production sont très faibles. Cela a fortement contribué à l'expansion du secteur gazier régional, comme on le voit au Nigeria et en Angola. En revanche, le gaz non associé, bien qu'il ne soit pas soumis aux contraintes des taux de production pétrolière, des exigences de réinjection pour la récupération assistée du pétrole ou des fluctuations des prix du pétrole, nécessite un prix compétitif en dollars par MMBtu pour justifier les investissements futurs et le développement des infrastructures.

Accès au marché et achat : Afin de garantir une tarification transparente, des rendements adéquats et une demande fiable à long terme tout en maximisant les avantages nationaux, la réussite de ce facteur nécessitera des contrats à long terme avec des acheteurs solvables (acheteurs tenus de respecter des quantités d'achat spécifiques dans le cadre d'accords à long terme), des modèles de consommation prévisibles et des incitations soutenues par le gouvernement qui encouragent les producteurs à vendre et les consommateurs à acheter.

Infrastructures adéquates : La connexion des centres d'approvisionnement aux centres de demande nécessite des installations de GNL et des gazoducs. Ce facteur soulève le paradoxe de l'œuf et de la poule : les investisseurs capables de fournir les infrastructures nécessaires s'attendent à une demande garantie, mais la demande ne croît qu'une fois ces infrastructures en place. C'est pourquoi les gouvernements doivent mettre en place des cadres réglementaires et tarifaires prévisibles qui attirent les investissements tout en faisant progresser les priorités économiques et énergétiques nationales.

Risque pays et conditions fiscales : pour que les projets de production de gaz restent attractifs pour les investisseurs, les gouvernements nationaux doivent trouver le juste équilibre entre les redevances, les conditions de partage de la production, la fiscalité, les obligations de commercialisation et les exigences en matière de potentiel local. Les gouvernements doivent également aligner leurs priorités en matière d'exportation et de consommation intérieure afin de satisfaire les besoins des opérateurs et de réaliser leurs propres ambitions en matière d'approvisionnement local ou de recettes. Le maintien d'une stabilité politique globale afin de garantir la confiance à long terme des investisseurs est un autre élément essentiel de ce facteur de réussite.

Les perspectives pour 2026 présentent le gaz comme le combustible de transition de l'Afrique : plus propre que le charbon ou le pétrole, polyvalent pour la production d'électricité et les applications industrielles, et de plus en plus compétitif à mesure que les prix mondiaux baissent dans les années à venir.

La hausse prévue de la production de gaz non associé en Afrique subsaharienne peut garantir la sécurité énergétique, générer des revenus d'exportation et créer de nouveaux emplois industriels. Pour que cet effort soit couronné de succès, il faudra résoudre le paradoxe entre l'infrastructure et la demande grâce à des contrats fiables, une tarification transparente et des politiques fiscales équilibrées.

Si les pays africains parviennent à soutenir collectivement l'évolutivité en amont, la connectivité en milieu de chaîne et la certitude en aval, la production de gaz ne fera pas que bondir, elle transformera tout le continent pour le mieux.

