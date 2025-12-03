Africa Investment Forum : Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) Invest rejoint la plateforme Plateforme de croissance et de résilience pour l’Afrique (GRAf), une avancée majeure pour le secteur privé africain

03 Décembre 2025

LIBREVILLE, 3 décembre (Infosplusgabon) - La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) - institution nationale de promotion et organisme financier pour la coopération internationale au développement de l’Italie -, la Banque africaine de développement et CDG Invest, membre du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc, ont signé un accord historique officialisant l’entrée de CDG Invest dans la Plateforme de croissance et de résilience pour l’Afrique (GRAf). L’accord a été annoncé à Rabat lors des Market Days 2025 de l’Africa Investment Forum.

La GRAf est une plateforme de co-investissement promue par la CDP et le Groupe de la Banque africaine de développement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Mattei pour l’Afrique de l’Italie. La CDP est la principale institution de financement du développement italienne. Dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique, l’Italie promeut des partenariats économiques et stratégiques avec les pays et institutions africaines. Le Groupe de la Banque africaine de développement est le principal partenaire financier stratégique de l’Italie pour la mise en œuvre du Plan Mattei.

La GRAf vise à créer un écosystème d’investisseurs engagés dans le partage d’opportunités et d’expertise au sein du secteur privé africain, produisant ainsi des impacts tangibles sur l’économie réelle, allant de la création d’emplois à l’amélioration des produits et services essentiels. La plateforme soutient le secteur privé africain par le biais d’investissements indirects déployés via des fonds d’investissement, avec pour objectif de mobiliser jusqu’à 750 millions d’euros sur cinq ans. Les secteurs cibles comprennent la sécurité alimentaire, le développement des PME et les infrastructures durables.

Conformément aux objectifs du Plan Mattei, la CDP met à profit ses ressources et son expertise pour favoriser la croissance mutuelle, soutenant les opportunités d’investissement internationales et le rayonnement mondial des entreprises italiennes. En tant que champion clé du Plan Mattei, une délégation de la CDP a participé aux Market Days 2025 de l’AIF afin de renforcer ces collaborations et de présenter des activités telles que la promotion du rôle crucial du secteur privé dans la promotion du développement durable à travers l’Afrique et la promotion des instruments financiers disponibles pour soutenir les entreprises privées.

La CDP a également participé à un événement organisé par l’International Development Finance Club (IDFC) pour lancer le Cooperation 4 Development Investment Forum, une plateforme conçue pour renforcer la coopération entre les banques de développement afin de promouvoir le cofinancement et les projets communs. L’IDFC réunit 27 institutions de développement, dont la CDP, dans le but de consolider l’architecture financière mondiale et d’accélérer les investissements durables.

