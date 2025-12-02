Guinée-Bissau : Ilidio Vieira Té nommé Premier ministre pour conduire le gouvernement de transition

02 Décembre 2025

Guinée-Bissau-Politique-Nomination d'un Premier ministre

LIBREVILLE, 2 décembre (Infosplusgabon) - Les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau ont nommé un nouveau Premier ministre le vendredi 28 novembre.

Le président déchu Umaro Sissoco Embalo était arrivé à Dakar, au Sénégal, le jeudi 27 novembre à bord d'un avion affrété par la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest.

Ilidio Vieira Té, qui occupait jusqu'à présent le poste de ministre des Finances, cumulera la fonction de chef du gouvernement de transition qu'il continuera d'exercer pendant les 12 prochains mois.

L'ambiance dans la capitale est relativement calme. Les transports publics et privés fonctionnent normalement.

Les marchés sont ouverts et certains commerçants vendent leurs produits, mais avec moins de clients. Les institutions publiques sont fermées, à l'exception des hôpitaux et des centres de santé, ainsi que des écoles, en raison des craintes des responsables. (Source Euronews).

