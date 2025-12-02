Le Diesel/gazole permettra d'alimenter l'expansion industrielle et extractive

02 Décembre 2025

LIBREVILLE, 2 décembre (Infosplusgabon) - Le diesel/gazole connaîtra une croissance encore plus prononcée, avec une consommation qui devrait augmenter d'environ 880 000 barils par jour d'ici 2050, soit près de 50 % par rapport aux niveaux actuels, pour atteindre un peu moins de 2,7 millions de barils par jour. Cela positionne l'Afrique comme la région à la plus forte croissance pour ce produit, dépassant l'Amérique latine.

Au-delà du transport routier, la demande sera stimulée par les industries extractives. Les investissements dans les minéraux essentiels qui soutiennent la transition énergétique (par exemple, le lithium, le cobalt et le nickel) s'accélèrent en Afrique centrale et australe, riche en minéraux. Une grande partie de la croissance de la demande de diesel/gazole proviendra de pays comme l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC), la Zambie et le Zimbabwe. Le développement de la région du Copperbelt entre la Zambie et la RDC, avec des initiatives telles que le projet du corridor de Lobito, intensifiera les besoins en diesel pour les opérations minières et la production d'électricité.

Le transport routier privé et commercial contribuera également à cette croissance, car la croissance démographique et du PIB nécessitera une augmentation du transport de marchandises en général. Contrairement à l'essence, la polyvalence du diesel dans les applications lourdes garantira une demande soutenue, même si des alternatives plus propres apparaissent dans d'autres secteurs.

Carburants pour l'aviation : reprise et ascension à long terme

La demande de carburant pour avions et de kérosène est sur le point de connaître une forte reprise en Afrique, avec des prévisions qui dépasseront les niveaux d'avant la COVID en 2025. Les voyages aériens interrégionaux et intra-régionaux reprennent de la vigueur, la consommation devant dépasser 280 000 barils par jour cette année et augmenter de 65 % d'ici 2050, pour atteindre un taux de 465 000 barils par jour.

Outre l'expansion démographique, cette croissance sera alimentée par le tourisme, les voyages d'affaires, la croissance progressive de la classe moyenne urbaine et les investissements dans les infrastructures. Des projets tels que le nouvel aéroport éthiopien au sud-est d'Addis-Abeba et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) amélioreront la connectivité, augmentant ainsi le trafic aérien de passagers et le transport de marchandises.

Une solution de cuisson plus propre au potentiel inexploité

Dans un contexte de demande croissante de produits raffinés, le GPL utilisé comme combustible de cuisson représente une opportunité exceptionnelle pour une énergie plus propre. Notre rapport « Perspectives 2026 » identifie le GPL comme l'alternative la plus abondante et la plus pratique à la biomasse traditionnelle et au charbon pour les ménages africains, car il offre des avantages pour la santé et l'environnement et permet de réduire les émissions.

Aujourd'hui, plus de 900 millions d'Africains n'ont pas accès à des solutions de cuisson propres et dépendent du bois, du fumier, du charbon ou du pétrole lampant, des combustibles qui causent une pollution intérieure toxique, la déforestation et des émissions élevées de gaz à effet de serre. Le passage au GPL permettrait de réduire les particules de 98 % et de sauver 1,2 million d'hectares de forêt par an (soit un quart de la déforestation mondiale). Plus important encore, cela permettrait également de réduire le nombre de décès et la prévalence des problèmes de santé dévastateurs causés par ces particules. Le passage à la cuisson au GPL permettrait également de réduire les émissions de carbone noir de 117 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Au total, les réductions de CO2 pourraient atteindre 279 millions de tonnes par an, un montant comparable aux émissions totales de pays de taille moyenne comme Taïwan ou la Malaisie.

Malgré ces avantages, l'utilisation du GPL reste faible, avec moins de 20 millions de tonnes par an. Notre rapport, basé sur les données de S&P Global Commodity Insights de juin 2025, ne prévoit qu'une croissance modeste, le Nigeria, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie et d'autres pays contribuant à une légère augmentation à l'approche de 2050.

Obstacles et perspectives d'avenir

Les projections modestes de notre rapport peuvent être attribuées à des obstacles persistants en matière de politique et d'infrastructure. Les cadres réglementaires, les plans de financement à la consommation et les réseaux de distribution dans les zones rurales et à faibles revenus doivent tous être développés. Sans investissements ciblés, la demande restera faible.

Le potentiel de croissance est toutefois important. Des pays comme le Kenya, le Nigeria et la Côte d'Ivoire démontrent qu'avec des politiques favorables, l'adoption du GPL peut s'accélérer. Comme le suggère notre rapport, si la demande latente de GPL était libérée, la consommation prévue en 2050 pourrait plus que doubler par rapport aux prévisions actuelles.

La forte augmentation de la demande africaine en produits raffinés est une question multiforme qui nécessitera une planification proactive. Plus de 20 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures en aval seront nécessaires d'ici 2050 pour gérer les importations et la distribution. Les projets phares tels que la raffinerie Dangote au Nigeria sont essentiels, mais insuffisants à eux seuls, et les initiatives de moindre envergure que nous observons en Angola et en Ouganda ne permettront pas de combler le fossé.

Comme l'illustre le rapport Outlook 2026, l'avenir énergétique de l'Afrique est marqué par une croissance spectaculaire. Pour garantir que cet avenir soit prospère et réponde aux besoins croissants de tous les Africains, les décideurs politiques, les investisseurs et les partenaires internationaux doivent donner la priorité à des échanges commerciaux efficaces, au raffinage local et à la transition vers des combustibles tels que le GPL afin de maximiser la valeur pour les 2,4 milliards d'habitants du continent d'ici le milieu du siècle.

FIN/INFOSPLUSGABON/ZRT/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon