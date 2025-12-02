02 Décembre 2025

LIBREVILLE, 2 décembre (Infosplusgabon) - À compter du 1er décembre 2025, les États-Unis assument la présidence du Groupe des 20 (G20) pour l’année 2026. Sous la direction du président Trump, nous recentrerons le G20 sur sa mission principale, à savoir la stimulation de la croissance économique et de la prospérité afin d’obtenir des résultats.

En préparant la voie à ces réformes indispensables, nous accorderons la priorité à trois axes fondamentaux : libérer le potentiel de prospérité économique en réduisant les contraintes réglementaires, sécuriser et rendre abordables les chaînes d’approvisionnement en énergie et être les pionniers de nouvelles technologies et innovations.

Nous attendons avec intérêt d’accueillir le sommet des dirigeants du G20 dans l’une des plus grandes villes des États-Unis, Miami, en Floride, à l’occasion du 250e anniversaire des États-Unis.

