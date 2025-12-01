Sierra Leone : FG Gold, Société Financière Africaine (AFC) et Afreximbank bouclent le financement par emprunt de premier rang de 330 millions de dollars US destiné au projet aurifère Baomahun

01 Décembre 2025

LIBREVILLE, 2 décembre (Infosplusgabon) - FG Gold Limited (« FG Gold ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a bouclé le montage financier et procédé le premier tirage sur son financement par emprunt de premier rang de 330 millions de dollars, en collaboration avec la Société financière africaine (AFC) et la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), pour son projet aurifère Baomahun, marquant le développement de la mine d’or commerciale à grande échelle phare de la Sierra Leone.

Cette étape importante ouvre la voie à l'un des accords de financement de projet les plus importants de l'histoire du pays et soutient l'ambition de la Sierra Leone d'exploiter de manière responsable ses ressources minérales pour une transformation économique durable.

L'opération a été soutenue par des capitaux mobilisés par l'intermédiaire du Groupe Trafigura.

La facilité de premier rang complète le montage financier nécessaire à la construction et au développement du projet aurifère Baomahun, en complément de l’investissement initial de 100 millions de dollars de l’AFC dans le financement de la production d'or et les engagements mezzanine. Cela porte l’investissement total des principales institutions africaines de financement du développement (« IFD ») à 430 millions de dollars US, y compris la contribution d’Afreximbank de 75 millions de dollars US. Ce financement historique garantit le développement complet de Baomahun, permettant à FG Gold d'accélérer la construction des infrastructures de base et de maintenir son élan vers la première coulée d'or.

Un jalon transformationnel pour la Sierra Leone et l’industrie minière africaine

« Cette réalisation marque un nouveau chapitre non seulement pour FG Gold, mais aussi pour la Sierra Leone », a déclaré M. Oliver Tunde Andrews, Fondateur et Président exécutif de FG Gold. « Le projet Baomahun démontre que l'Afrique dispose des capacités nécessaires, non seulement en termes de ressources, mais aussi en termes de sophistication financière, de capacités techniques et de collaboration institutionnelle, pour développer des actifs miniers à grande échelle et compétitifs à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de notre collaboration et de notre partenariat constructifs avec le gouvernement de la Sierra Leone et la communauté locale, ainsi que du soutien des principales IFD africaines pour donner vie à ce projet transformateur ». Selon Andrews, l’investissement de base fourni par l’AFC a joué un rôle déterminant dans la mobilisation de financements supplémentaires et dans l’établissement de la confiance nécessaire pour mobiliser davantage de capitaux en faveur du projet.

L’AFC et Afreximbank sont les champions du développement des ressources africaines

Samaila Zubairu, Présidente et Directeur général de la Société financière africaine (AFC), a déclaré : « L’AFC est fière d’avoir piloté et structuré le projet aurifère Baomahun, qui a pour mission de catalyser une croissance industrielle durable menée par l'Afrique. Cette transaction démontre ce qui peut être accompli lorsque les institutions africaines collaborent pour libérer la valeur des ressources de notre continent. Baomahun ne générera pas seulement des avantages économiques à long terme pour la Sierra Leone, mais établira également une référence pour un développement minier responsable et de classe mondiale en Afrique ».

Le Dr George Elombi, Président d’Afreximbank et du Conseil d’administration de la Banque, a déclaré : « Afreximbank est ravie de s’associer à un projet qui revêt une importance économique pour la Sierra Leone et le continent. Notre financement reflète notre engagement à soutenir la création de valeur en Afrique en permettant aux États souverains et aux promoteurs privés d'exploiter leurs ressources naturelles pour créer de la richesse nationale et favoriser une croissance et un développement inclusifs. Le projet aurifère de Baomahun illustre parfaitement le savoir-faire, l'innovation et la collaboration africains.

Gonzalo de Olazaval, Responsable mondial des métaux et minéraux pour Trafigura, a ajouté : « Nous sommes heureux de soutenir la première mine d’or commerciale à grande échelle de Sierra Leone en partenariat avec l’AFC et Afreximbank. Notre participation à cette facilité de crédit souligne notre présence croissante sur les marchés de l'or, complétée par la portée mondiale et l'ampleur de nos activités plus larges dans le secteur des métaux ».

Un projet qui allie savoir-faire africain et normes internationales.

Le projet aurifère Baomahun est développé sous la direction de Boxmoor Au et de la Plateforme africaine de traitement des minéraux et des métaux (A2MP), soutenue par une équipe majoritairement africaine et des partenaires industriels de premier plan, dont Lycopodium (EPCM), Knight Piésold, CrossBoundary Energy et Komatsu/Panafrican Equipment.



Reconnu comme l'un des projets miniers les plus innovants de Sierra Leone, Baomahun introduit de multiples « premières » au niveau national dans les domaines du financement, de l'ingénierie, des solutions énergétiques et du partenariat communautaire, établissant ainsi un modèle évolutif pour structurer et réaliser des projets miniers à fort impact à travers l'Afrique.

Stimuler la croissance économique et une prospérité partagée

FG Gold est déjà un employeur local important, avec 90 % de sa main-d’œuvre composée de Sierra-léonais. Durant son exploitation, la mine devrait créer jusqu'à 900 emplois directs et indirects, contribuer à hauteur d'environ 10 % au PIB national et stimuler une croissance substantielle de la chaîne d'approvisionnement locale.

Selon le Ministre des Mines et des Ressources Minérales de la Sierra Leone, l’honorable Julius D. Mattai, « le projet aurifère Baomahun représente une étape importante pour le secteur minier de la Sierra Leone et un signal clair de la confiance que les institutions africaines respectées placent dans notre environnement d’investissement. Ce financement marque une nouvelle ère de développement minier responsable et axé sur les communautés locales. Nous saluons l’engagement de FG Gold envers la participation locale, le développement des compétences et la prospérité partagée, et nous sommes impatients de voir l’impact transformationnel que Baomahun aura pour les générations à venir ».

Le développement communautaire déjà en cours

FG Gold a engagé 1 % de ses revenus bruts dans un Fonds de développement communautaire qui soutient l’éducation, les soins de santé, l’agriculture, les infrastructures et les entreprises sociales dans les communautés affectées par le projet. Parmi les premières initiatives, figurent le Centre communautaire de Baomahun, l'école primaire Saint-Joseph-Bakhita, le Centre de santé de Baomahun rénové et la modernisation de la route d'accès Matotoka-Baomahun (66 km).

FG Gold est une société de développement aurifère basée en Sierra Leone, spécialisée dans la construction et l'exploitation du projet aurifère de Baomahun. Baomahun est l’un des plus grands gisements en cours de développement en Afrique et deviendra la première mine d’or commerciale à grande échelle de Sierra Leone. Une fois opérationnel, le projet devrait permettre une production annuelle moyenne d'environ 150 000 onces d'or sur une durée de vie de 12,5 ans, avec un pic à 201 000 onces.



L’AFC a été créée en 2007 pour mission de catalyser les investissements pragmatiques dans les infrastructures et l’industrie à travers l’Afrique. L'approche de l'AFC combine une expertise sectorielle spécialisée et une attention particulière portée au conseil financier et technique, à la structuration et au développement de projets, ainsi qu'au capital-risque, afin de répondre aux besoins de l'Afrique en matière de développement des infrastructures et de stimuler une croissance économique durable.

Dix-huit ans après sa création, l’AFC s'est imposée comme le partenaire de choix en Afrique pour investir dans des infrastructures essentielles et de grande qualité, fournissant des services indispensables dans les secteurs clés de l'énergie, des ressources naturelles, de l'industrie lourde, des transports et des télécommunications. L’AFC compte 47 pays membres et a investi plus de 15 milliards de dollars US dans 36 pays africains depuis sa création.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Le Fonds souverain angolais (FSDEA) a été créé pour promouvoir le développement social et économique durable de l'Angola en générant de la richesse à long terme pour le peuple angolais grâce à une gestion prudente des ressources nationales, englobant des investissements dans un large éventail d'instruments financiers et de classes d'actifs, tant au niveau national qu'international, afin de garantir des rendements compétitifs, de préserver le capital et de catalyser la diversification économique au sein des secteurs productifs de l'Angola.

Boxmoor Au est une société africaine spécialisée dans les métaux précieux qui se consacre à la mise en place d'opérations minières responsables et hautement performantes de nouvelle génération à travers le continent. En tant que filiale du Groupe Boxmoor, une plateforme de développement de projets et d’investissement, fondée en 2021 par M. Oliver Tunde Andrews, Boxmoor Au s’appuie sur une expertise technique, financière et opérationnelle de premier ordre pour libérer le potentiel minier de l’Afrique.

Le Groupe Boxmoor rassemble un écosystème puissant, comprenant notamment une société de conseil financier et un entrepreneur en génie civil basés en Afrique, qui permettent de créer de la valeur depuis la conception du projet jusqu'à sa réalisation. Cette capacité intégrée renforce la mission du Groupe, qui consiste à contribuer à réduire le déficit infrastructurel de l'Afrique tout en favorisant les retombées locales.

L’équipe de direction dédiée de Boxmoor Au possède plus de 150 ans d’expérience combinée dans les secteurs des ressources naturelles et des infrastructures en Afrique. L’équipe s’est engagée à créer de la valeur à long terme au sein de l’industrie des métaux précieux grâce à des investissements stratégiques qui maximisent le potentiel économique de l’Afrique et favorisent le développement et les opérations durables des ressources.

Animée par sa mission de devenir l'un des principaux producteurs intermédiaires d'or en Afrique, Boxmoor Au se concentre sur le développement et l'exploitation de mines afin d'apporter des avantages durables aux communautés locales, aux nations et aux principales parties prenantes.

Africa Minerals and Metals Processing Platform (A2MP) est une plateforme industrielle panafricaine dédiée à l'exploitation minière responsable et à la transformation et au traitement à valeur ajoutée, qui vise à libérer tout le potentiel des vastes richesses minérales de l'Afrique et à ouvrir une nouvelle ère de croissance industrielle sur tout le continent.

L’A2MP est convaincue que le passage de l'exportation de matières premières à la transformation locale contribuera à renforcer la base industrielle de l'Afrique, à réduire sa dépendance vis-à-vis des importations et à stimuler la croissance économique afin de positionner l'Afrique comme un leader mondial.

Les activités de l'A2MP s'étendent sur 11 pays, dont 9 en Afrique, avec un portefeuille de 12 actifs miniers et 4 installations de transformation à la pointe de la technologie. Notre portefeuille comprend FG Gold, Canyon Resources, Nouvelle Gabon Mining, Alpha Centauri Mining, Fura Gems, entre autres. Au cœur de la mission de l'A2MP se trouve l'impact, avec pour objectif de générer plus de 5 milliards de dollars US d'impact annuel sur le PIB et de créer plus de 11 000 emplois.

FIN/INFOSPLUSGABON/KJH/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon