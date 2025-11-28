Côte d’Ivoire : le Groupe de la Banque africaine de développement et les États-Unis échangent sur des opportunités communes pour soutenir la transformation économique

28 Novembre 2025

LIBREVILLE, 28 novembre (Infosplusgabon) - Le directeur général adjoint du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest, Joseph Martial Ribeiro, a reçu, le 17 novembre dernier au siège de l’institution à Abidjan, une délégation américaine de haut niveau conduite par Jessica Davis Ba, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, et Alex Severens, administrateur suppléant du Groupe de la Banque pour les États-Unis. Cette rencontre visait à renforcer la coopération bilatérale, avec un objectif commun : soutenir la transformation économique de la Côte d’Ivoire et dynamiser les partenariats d’investissement.

M. Ribeiro a présenté un aperçu global et actualisé du portefeuille du Groupe de la Banque en Côte d’Ivoire. Il a indiqué que l’institution financière panafricaine était engagée, à fin octobre, dans 46 opérations pour un montant global de 4,2 milliards de dollars américains. Ces projets soutiennent en particulier les infrastructures, le secteur financier, le secteur de l’énergie, la transformation de l'agriculture, l’industrialisation et le développement du secteur privé en Côte d’Ivoire.

L’économiste principal du Groupe de la Banque pour l’Afrique de l'Ouest, Marcellin Ndong Ntah, a présenté un bilan économique détaillé de la Côte d’Ivoire, soulignant la résilience remarquable de son économie, avec une croissance estimée à 6% en 2024 et des perspectives tout aussi favorables pour 2025-2026 (6,5%). M. Ndong Ntah a également exposé les orientations majeures du Document de stratégie pays (DSP 2023-2028) de la Côte d’Ivoire axées sur la diversification, la durabilité et la transformation structurelle, avant de préciser qu'une revue à mi-parcours du DSP était prévue en 2026.

La réunion s’est poursuivie par une présentation du portefeuille pays et du programme opérationnel indicatif du Groupe de la Banque pour 2026 par Blanche Kiniffo, chargée de programmes pays. Elle a mis en lumière un portefeuille particulièrement dynamique, dominé par les secteurs du transport, de la finance, de l’énergie et de l’agriculture, qui concentrent plus de 80 % des financements de l’institution en Côte d’Ivoire. Les projections pour l’année 2026 prévoient de nouvelles opportunités dans des domaines clés tels que l’industrialisation, la gouvernance et l’eau et l’assainissement.

De son côté, la délégation américaine a présenté la stratégie commerciale des États-Unis en Côte d’Ivoire élaboré par un groupe du travail spécifique (U.S. Embassy Prosperity Working Group). Les échanges ont permis ensuite d’identifier plusieurs axes de rapprochement entre les priorités américaines et les interventions du Groupe de la Banque, ouvrant la voie à des initiatives conjointes dès 2026, notamment en faveur du secteur privé.

Les discussions ont aussi porté sur les opportunités en matière de passation de marchés et le pipeline de projets du Groupe de la Banque africaine de développement en Côte d’Ivoire, ainsi que sur les opérations du secteur privé, incluant les instruments de financement et les perspectives pour les entreprises américaines.

Cette séance de travail, à la fois technique et stratégique, a confirmé une volonté commune d’approfondir le dialogue et de renforcer les collaborations autour de projets à fort impact. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à créer un environnement propice aux investissements et à soutenir les entreprises intéressées par les opportunités offertes en Côte d’Ivoire.

FIN/INFOSPLUSGABON/PJK/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon