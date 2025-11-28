L’Africa Investment Forum organise la première journée « Mission 300 », accélérant ainsi les efforts visant à assurer l’accès universel à l’électricité

28 Novembre 2025

LIBREVILLE, 27 novembre (Infosplusgabon) - Le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement avec le soutien de la Fondation Rockefeller, de l’Alliance mondiale pour l’énergie au service des populations et de la planète, et de l’initiative Énergie durable pour tous (SEforALL), ont organisé la première « Journée Mission 300 » en marge des Market Days 2025 de l’Africa Investment Forum (AIF), à Rabat, au Maroc.

L’événement a mis en exergue les Pactes nationaux pour l’énergie des pays, a présenté des opportunités prêtes pour l’investissement et a galvanisé l’action vers l’objectif commun de fournir un accès à l’électricité à 300 millions de personnes supplémentaires dans toute l’Afrique d’ici 2030.

Cette Journée Mission 300 spéciale a réuni des ministres africains, des investisseurs et des financiers du développement pour mettre en lumière les engagements nationaux, présenter des feuilles de route pour leur mise en œuvre et discuter des progrès réalisés dans les réformes réglementaires nécessaires pour débloquer les investissements du secteur privé. En outre, l’événement a servi de plateforme pour renforcer le dialogue entre les investisseurs et les gouvernements, promouvoir le leadership du secteur privé africain et faciliter le transfert de connaissances sur les meilleures pratiques pour parvenir à un accès élargi à l’électricité.

Mission 300 est une initiative du Groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement qui réunit les gouvernements africains, le secteur privé et les partenaires au développement afin de fournir un accès à l’électricité à 300 millions d’Africains supplémentaires d’ici 2030. Vingt-neuf pays africains ont déjà élaboré des Pactes nationaux pour l’énergie avec des objectifs assortis de délais pour élargir l’accès à l’électricité, renforcer les services publics et attirer des capitaux privés.

Lors de la « Journée Mission 300 », les ministres des Comores, de la Guinée, de la Gambie et du Lesotho ont présenté des feuilles de route de mise en œuvre assorties d’échéances précises pour parvenir à l’accès universel à l’électricité d’ici 2030, en s’engageant directement avec les dirigeants du secteur privé et les partenaires au développement sur les réformes réglementaires nécessaires pour débloquer les investissements.

Depuis sa création en 2018, l’Africa Investment Forum a attiré plus de 225 milliards de dollars américains d’intérêts d’investissement dans des secteurs critiques alignés sur les Objectifs de développement durable, l’Agenda 2063 de l’Union africaine et la vision des 4 points cardinaux de la Banque africaine de développement.

Erik Fernstrom, directeur régional des infrastructures pour l’Afrique de l’Est et australe du Groupe de la Banque mondiale, a déclaré : « La Mission 300 prouve que l’Afrique est ouverte aux affaires. Grâce aux réformes énergétiques en cours, au leadership fort des pays et aux projets bancables prêts à être lancés, nous avons créé de réelles opportunités pour les capitaux privés de déployer à grande échelle des solutions qui alimenteront la transformation de l’Afrique. L’accès à l’énergie n’est pas qu’un objectif : il s’agit de créer des emplois, de stimuler la croissance économique et d’offrir à des millions de personnes la possibilité de bâtir une vie meilleure. »

Kevin Kariuki, vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement chargé de l’Électricité, de l’Énergie, du Climat et de la Croissance verte a déclaré : « La Mission 300 sera soutenue par des investissements massifs et rapides dans les infrastructures de production, de transmission, de distribution et de connectivité du dernier kilomètre, qui, lorsqu’ils seront conjugués aux réformes nécessaires, garantiront des tarifs abordables, la viabilité financière des services publics et des secteurs de l’énergie, et susciteront des investissements accrus du secteur privé. À la Banque africaine de développement, nous nous engageons à dérisquer les investissements, à mobiliser des capitaux institutionnels et à veiller à ce que la Mission 300 fournisse non seulement de l’électricité, mais aussi des millions d’emplois, des industries dynamiques et des moyens de subsistance dignes pour nos populations »,

Carol Koech, vice-présidente pour l’Afrique de l’Alliance mondiale pour l’énergie au service des populations et de la planète, a indiqué : « La Mission 300 exige de l’innovation : nous ne pouvons pas construire le réseau électrique de demain avec les outils du passé. C’est pourquoi l’Alliance mondiale pour l’énergie fournit un accompagnement technique, élabore des projets bancables et déploie des capitaux catalyseurs pour attirer les investissements privés. En décloisonnant les secteurs, nous mobilisons les financements mixtes nécessaires au déploiement à grande échelle des énergies renouvelables distribuées (ERD) et d’autres solutions innovantes permettant d’atteindre rapidement les communautés mal desservies. Les Pactes nationaux pour l’énergie illustrent le leadership africain en action, et nous sommes fiers de contribuer à fournir une énergie fiable, abordable et propre à 300 millions de personnes d’ici 2030. »

« L’accès à l’énergie est un puissant moteur de développement. Grâce à Mission 300, nous favorisons une transition énergétique attractive pour les investisseurs en Afrique. L’initiative « Énergie durable pour tous » collabore avec des partenaires afin de concevoir des instruments de financement innovants qui élargissent la participation du secteur privé aux plateformes en monnaie locale, ouvrant ainsi la voie à un mécanisme panafricain permettant de débloquer de nouveaux capitaux pour les développeurs à travers le continent », a souligné, Damilola Ogunbiyi, directeur général et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l’énergie durable pour tous.

Pour William Asiko, vice-président principal de la Fondation Rockefeller, la « Mission 300 représente l’un des projets les plus ambitieux de notre époque en matière d’énergie et d’accès à l’énergie vitale, et ce que nous avons constaté aujourd’hui à l’AIF confirme que cette dynamique est bien réelle. Les gouvernements sont à l’avant-garde, les partenaires s’alignent stratégiquement, et un pipeline crédible émerge, capable de fournir une énergie propre et fiable à des centaines de millions d’Africains. La philanthropie contribue à impulser le progrès, mais c’est la force collective des partenariats qui permettra d’obtenir les résultats finaux. »

À propos de la mission 300 :

Mission 300 est un partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et le Groupe de la Banque africaine de développement, avec le soutien de la Fondation Rockefeller, de l’Alliance mondiale de l’énergie au service des populations et de la planète, et d’Énergie durable pour tous (SEforAll), visant à connecter 300 millions de personnes à l’électricité en Afrique d’ici 2030. La plateforme réunit les gouvernements africains, le secteur privé, les organisations philanthropiques et les partenaires au développement pour fournir une énergie abordable et fiable, élargir l’accès, attirer les investissements privés et stimuler la transformation économique.

