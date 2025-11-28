Le Sommet libyen sur l'énergie et l'économie (LEES) 2026 mettra en avant l'engagement des entreprises américaines alors que celles-ci réaffirment leur engagement envers l'avenir énergétique de la Libye

28 Novembre 2025

LIBREVILLE, 27 novembre (Infosplusgabon) - Le Sommet libyen sur l'énergie et l'économie (LEES) 2026, qui se tiendra du 24 au 26 janvier à Tripoli, témoignera d'un regain d'intérêt des États-Unis, alors que les entreprises américaines renouent avec les secteurs pétrolier, gazier et des infrastructures en Libye. Cette année marque un moment important pour la dynamique d'investissement américaine, renforcée par l'élargissement des programmes commerciaux et des dialogues stratégiques, qui témoigne d'une confiance renouvelée dans les marchés libyens du pétrole, du gaz et des infrastructures, et marque un changement stratégique dans la manière dont les grandes entreprises américaines abordent la région.

L'un des moments forts du sommet sera une table ronde consacrée aux États-Unis et à la Libye, ainsi qu'un pavillon américain, soulignant l'engagement croissant des institutions et des entreprises en faveur de l'avenir énergétique de la Libye. Les discussions porteront sur la collaboration dans les domaines de l'exploration, du réaménagement des champs et des services énergétiques, en mettant l'accent sur les domaines dans lesquels les entreprises américaines peuvent apporter une valeur ajoutée unique, qu'il s'agisse de technologies de pointe, de formation de la main-d'œuvre ou d'innovation dans les infrastructures gazières et intermédiaires.

Grâce à ces contributions, les investissements américains peuvent accélérer le transfert de technologies, renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et soutenir les objectifs plus larges de la Libye en matière de développement industriel et de transition énergétique. Parallèlement, le pavillon accueillera un large éventail d'entreprises américaines, d'associations industrielles et de prestataires de services techniques, offrant une plateforme pour des partenariats dans les domaines de l'amont, du midstream, du downstream et du développement des infrastructures.



Les leaders du secteur ConocoPhillips et SLB occuperont une place prépondérante au salon LEES 2026, reflétant ainsi le regain d'intérêt des investisseurs américains. ConocoPhillips, partenaire clé de la Waha Oil Company, continue de soutenir d'importants efforts de réaménagement visant à augmenter la production dans l'une des concessions les plus stratégiques de Libye. SLB, l'un des fournisseurs de technologies et de services les plus actifs en Libye, renforce sa collaboration avec la CNP afin d'améliorer la production de pétrole brut, de moderniser les opérations et de soutenir les objectifs de durabilité à long terme du pays. La société déploie des technologies avancées de forage, de placement de puits et d'optimisation de la production dans les champs prioritaires, tout en étendant sa présence grâce à de nouveaux contrats, notamment un accord historique pour le forage de trois puits dans les champs de Nesr et d'Al-Waha. Hill International, quant à elle, a récemment obtenu un contrat de 235 millions de dollars pour le projet de champ gazier Structures A&E, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de plusieurs milliards de dollars visant à renforcer la capacité de production de gaz naturel de la Libye.

Halliburton, Baker Hughes et ExxonMobil se joindront à ces acteurs. Tous renforcent leur engagement auprès de la CNP et évaluent de nouvelles opportunités commerciales, techniques et d'exploration. ExxonMobil a récemment signé un protocole d'accord avec la CNP pour mener des études géologiques et géophysiques couvrant quatre blocs offshore dans le nord-ouest et le bassin de Sire, reflétant ainsi son intérêt analytique et son évaluation préliminaire du potentiel de partenariat futur. La société devrait également participer au cycle actuel d'octroi de licences en Libye, qui couvre 22 blocs onshore et offshore.

Chevron est également revenu sur le devant de la scène à l'approche du salon LEES 2026. À la suite de discussions de haut niveau à Londres, la CNP a confirmé que Chevron manifestait un intérêt sérieux pour un retour en Libye après une interruption de 15 ans. Les discussions ont porté sur la coopération en matière d'exploration, de ressources non conventionnelles et de réservoirs non exploités, les responsables libyens soulignant le potentiel considérable inexploité du pays dans les domaines du pétrole et du gaz naturel.

La programmation technique constituera un autre pilier majeur de l'engagement américain. La Society of Petroleum Engineers Libya organisera des sessions techniques le 24 janvier, au cours desquelles seront abordés les thèmes suivants : récupération assistée du pétrole, réaménagement des champs, stratégies de développement des champs marginaux et numérisation des champs pétrolifères libyens. Les 25 et 26 janvier, S&P Global Commodity Insights animera des sessions techniques spécialisées couvrant les informations sur le marché, les tendances de production, la monétisation des ressources et les perspectives énergétiques mondiales pertinentes pour la planification future de la Libye. Ces sessions sont conçues pour attirer l'exploration active et soutenir l'objectif ambitieux de la CNP de 2 millions de barils par jour d'ici 2030.

La participation institutionnelle viendra compléter l'implication du secteur privé. L'ambassade des États-Unis, qui devrait participer au LEES 2026, soutient le renforcement de la coopération commerciale entre les deux pays, encourageant une gouvernance transparente et renforçant l'engagement économique bilatéral. La Chambre de commerce américaine (AmCham) en Libye, une fois de plus partenaire stratégique du sommet, continue de promouvoir la participation des entreprises américaines après son forum à Washington D.C. qui a mis en avant les opportunités dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables et des infrastructures.

« La table ronde États-Unis-Libye marque un tournant décisif dans les relations commerciales », déclare James Chester, PDG d'Energy Capital & Power. « Les entreprises américaines investissent aujourd'hui en Libye comme elles ne l'avaient pas fait depuis des décennies, favorisant le transfert de technologies, garantissant une production à long terme et aidant le pays à exploiter pleinement son potentiel énergétique. »

Avec l'intérêt croissant pour l'exploration, le redéveloppement en cours et plusieurs grandes entreprises et prestataires de services américains qui réévaluent leur entrée sur le marché, la table ronde États-Unis-Libye au LEES 2026 servira de plateforme essentielle pour consolider cette dynamique et définir une feuille de route à long terme pour une croissance durable sur l'un des marchés énergétiques les plus prometteurs d'Afrique du Nord. Avec 18 entreprises américaines présentes dans le pavillon national lors de la précédente édition du LEES, la dynamique devrait s'intensifier considérablement l'année prochaine. Ensemble, ces développements marquent un tournant stratégique, les entreprises américaines jouant un rôle de premier plan dans l'avenir énergétique de la Libye en déployant des capitaux, des technologies et une expertise à une échelle sans précédent.

