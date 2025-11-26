Guinée Bissau : L'armée prend le contrôle du pays

26 Novembre 2025

Guinée Bissau-Politique-Coup d'Etat

LIBREVILLE, 26 novembre (Infosplusgabon) - Selon des informations recoupées, l'armée aurait pris le pouvoir en Guinée-Bissau où le président Umaro Sissoco Embalo aurait été arrêté en fin de matinée, ce mercredi.

Cet incident intervient trois jours après la tenue des élections législatives et présidentielle en Guinée-Bissau. Le président sortant Umaro Sissoco Embalo aurait cédé le pouvoir à l’armée dans un contexte d'attente des résultats des élections.

M. Umaro Sissoco Embalo était à la tête du pays depuis le 27 février 2020.

Les élections avaient été organisées le 23 novembre 2025 et les résultas attendu le jeudi 27 novembre 2025.

