Centrafrique : Les électeurs centrafricains aux urnes le 28 décembre 2025

26 Novembre 2025

Centrafrique-Politique-Election présidentielle 2025

LIBREVILLE, 26 novembre (Infosplusgabon) - Les électeurs centrafricains sont convoqués aux urnes le dimanche 28 décembre pour élire leur président de la République. A cette occasion, le Groupe Africa24 couvrira cet évènement.

"Ce scrutin présidentiel constitue une étape historique dans la consolidation de la paix retrouvée après des années de transition, renforce la stabilité institutionnelle et témoigne, par sa mobilisation citoyenne, du leadership croissant de la Centrafrique comme acteur clé de la sécurité régionale, de la reconstruction nationale et de l’exploitation responsable de ses ressources naturelles au service du développement inclusif", rapporte un communiqué. (Source : Groupe Africa24).

