Sommet UA/UE à Luanda: Optimisme affiché par les Africains sur la question des migrations

25 Novembre 2025

LIBREVILLE, 25 novembre (Infosplusgabon) - Plusieurs dirigeants en provenance de plusieurs pays se sont retrouvés depuis 2 jours à Luanda, en Angola, à l'occasion du Sommet Union Africaine / Union Européenne axé sur la relation entre les deux continents dans le but de créer une dynamique « gagnant-gagnant ».

Mardi, fut évoquée la question des migrations, un sujet pour lequel les deux blocs ont de profondes divergences et où la sincérité des pays européens est parfois remise en question par les partenaires africains.

Selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Kacou Adom, "il ne faut pas hésiter à mettre tout sur la table".

Les deux organisations continentales vont parcourir les points de convergences et la recherche d’un partenariat que chacun souhaite équilibré à l'avenir.

La déclaration finale de cette rencontre est attendue mardi soir.

La guerre qui sévit en Ukraine a été évoquée, de même que les conflits à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), au Soudan ou encore au Sahel.

FIN/INFOSPLUSGABON/LKM/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon