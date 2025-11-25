USA : 4e Réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité,

25 Novembre 2025

USA/ Afrique : Processus du paix dans la région des Grands Lacs

LIBREVILLE, 25 novembre (Infosplusgabon) - La ville de Washington, aux Etats-Unis, a abrité les 19 et 20 novembre une importante réunion dédiée à une déclaration faite conjointement par les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la République démocratique du Congo (RDC), de la République du Rwanda, de l’État du Qatar, de la République togolaise (en tant que médiateur de l’Union africaine) et de la Commission de l’Union africaine.

Des représentants de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République du Rwanda ainsi que des États-Unis, de l’État du Qatar, de la République du Togo (en tant que médiateur de l’Union africaine) et de la Commission de l’Union africaine ont convoqué la quatrième réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité (JSCM) à Washington afin de faire progresser la mise en œuvre de l’accord de paix de Washington signé le 27 juin 2025.

La RDC et le Rwanda se sont engagés à faire progresser l’ordre d’opération (OPORD) afin de mettre en œuvre le concept d’opération (CONOPS) relatif au Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces/levée des mesures défensives par le Rwanda. Les observateurs du JSCM ont salué les efforts déployés par les parties pour faciliter la poursuite de la démobilisation, du rapatriement et de la réintégration des membres des FDLR.

Les participants ont évalué les progrès réalisés dans le cadre de la première phase de l’OPORD, notamment les dernières informations sur le partage du renseignement, les opérations d’information menées par la RDC en vue de sensibiliser les collectivités accessibles et d’encourager les membres des FDLR à déposer les armes. Les parties ont engagé des discussions ouvertes afin d’examiner les défis actuels et d’identifier les lacunes et les opportunités afin de garantir le succès de la première phase. Les membres du JSCM ont également entamé des discussions sur la deuxième phase de l’OPORD, notamment les actions visant à neutraliser les FDLR et à lever les mesures défensives du Rwanda.

En outre, les participants se sont entretenus du processus de paix au sens large, saluant la récente signature du Cadre de Doha pour un accord de paix global entre le gouvernement de la RDC et l’Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars RDC ainsi que le rôle de premier plan joué par le Qatar dans la facilitation de cet accord. Les membres de la JSCM ont reconnu l’intérêt de maintenir des liens étroits entre les processus de Doha et de Washington.

Les gouvernements de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur gratitude aux États-Unis, au Qatar et à l’Union africaine pour leur soutien continu et leur facilitation du processus de paix. Les membres de la JSCM ont remercié le Togo pour son intention d’accueillir la Réunion de haut niveau sur la cohérence et la consolidation du processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, le 17 janvier 2026, visant à renforcer la confiance et à faire progresser le processus de paix.

Les parties ont également remercié le président Trump pour le rôle indispensable qu’il a joué tout au long du processus. Tous les participants restent déterminés à promouvoir une paix et une stabilité durables dans l’est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.

FIN/INFOSPLUSGABON/LKM/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon