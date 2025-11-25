Afrique : Le Fonds africain de développement octroie plus de 14 millions de dollars pour renforcer la résilience climatique des communautés au Sahel

25 Novembre 2025

LIBREVILLE, 25 novembre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a donné son feu vert, le 21 novembre 2025 à Abidjan, à un don de 14,64 millions de dollars américains afin de contribuer au financement du Projet 2 du Programme de Renforcement de la Résilience à L’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS).

Cet appui financier additionnel est issu du Guichet d’action climatique un mécanisme de financement sur les changements climatiques adossé au Fonds africain de développement, le guichet de prêts à taux concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement.

L’objectif du don est de renforcer les capacités d’adaptation et de résilience des communautés au Sahel face à l’accélération des extrêmes climatiques, à travers une double approche : le déploiement de l’approche “villages climato-intelligents” autour des infrastructures hydroagricoles ; et l’amélioration de l’accès et l’utilisation de l’information climatique.

Le financement complémentaire prévoit ainsi un appui au système semencier par la dissémination des variétés de semences améliorées résilientes de forte productivité. Il s’agit d’une mise à jour du Catalogue régional des espèces et variétés, la création d’un portail de réseautage B2B, le renforcement des capacités de multiplication des semences maraîchères des systèmes nationaux de recherche agricole et des entreprises semencières pour leur mise à disposition dans les villages climato-intelligents, un appui à l’autonomisation et le renforcement des capacités des femmes et des jeunes.

Le projet renforcera également les systèmes de collecte des données sur le climat et ses impacts pour renforcer la disponibilité à temps réel des données des réseaux d’observation. Il mettra donc en place une plateforme numérique intégrée de collecte et de gestion de données, et de diffusion à temps réel des produits et services ainsi qu’un dispositif régional de suivi et gestion des données sur les pertes et dommages. Cette dernière activité consistera à renforcer la standardisation de la collecte des données sur les pertes et dommages dans les pays et développer une plateforme numérique multi-échelle pour la centralisation et la gestion des données sur les pertes et dommages.

Le don du Guichet d’action climatique couvrira 30 communes ; et ambitionne la mise en place de 60 villages climato-intelligents dans les pays du Sahel avec l’objectif de renforcer la résilience des communautés.

