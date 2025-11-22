L'Afrique du Sud va accélérer ses projets gaziers afin d'assurer son avenir énergétique ( ministre Mantashe lors du forum du G20)

22 Novembre 2025

LIBREVILLE, 22 novembre (Infosplusgabon) - Le ministre sud-africain des Ressources minérales et pétrolières, Gwede Mantashe, a annoncé que le pays accélère le développement du gaz domestique et les projets d'importation de GNL afin d'atténuer la pénurie d'approvisionnement en provenance du Mozambique.

Il a fait cette annonce lors du Forum du G20 sur les investissements énergétiques en Afrique, qui s'est tenu à Johannesburg le 21 novembre.

« Nous continuerons à développer les infrastructures afin d'intégrer de nouveaux gisements et de fournir du gaz à l'Afrique du Sud », a déclaré le ministre Mantashe, ajoutant : « La meilleure solution, c'est nous. Avoir accès à nos propres gisements de gaz. »

Le pays importe actuellement 90 % de son gaz naturel via le gazoduc ROMPCO de 865 km depuis les gisements de Pande et Temane au Mozambique. La société sud-africaine d'énergie et de produits chimiques Sasol prévoyant de donner la priorité à ses volumes internes à partir de la mi-2026, le gouvernement accélère le développement des infrastructures et l'exploration nationale afin de garantir de nouveaux approvisionnements et de renforcer la résilience énergétique.

Pour combler ce déficit, le gouvernement accélère la mise en service de l'unité flottante de stockage et de regazéification de Matola au Mozambique, prévue pour la mi-2026, et du terminal GNL de Richards Bay en Afrique du Sud, prévu pour 2027. Des plans sont également en cours pour la construction de nouveaux gazoducs afin de relier les découvertes offshore dans le bassin d'Orange au réseau national.

Le ministre Mantashe a également souligné que le pays devait mener des réformes réglementaires afin de débloquer l'exploration offshore et de lever les moratoires dans les bassins du Karoo et d'Orange. Le bassin d'Orange, site de découvertes majeures notamment à Brulpadda et Luiperd, a le potentiel de réduire considérablement les importations, de stimuler le PIB et de créer des emplois, a déclaré le ministre, ajoutant qu'un développement réussi pourrait débloquer des milliards d'investissements dans les secteurs pétrochimique et énergétique.

« Forez, fore, fore », a insisté le ministre Mantashe, ajoutant : « Nous n'avons aucune restriction légale sur l'exploration et l'exploitation pétrolières et gazières en Afrique du Sud. Si nous réalisons une percée dans le domaine du pétrole et du gaz, notre PIB connaîtra une croissance exponentielle. Notre peuple ne respirera jamais d'air frais dans l'obscurité. »

La décision de l'Afrique du Sud marque une avancée décisive vers l'autosuffisance énergétique à un moment où les marchés mondiaux du GNL sont volatils et où la demande intérieure de gaz devrait augmenter.

