Afrique du Sud : Le Forum du G20 sur les investissements énergétiques en Afrique accélère la relance des raffineries sud-africaines

21 Novembre 2025

LIBREVILLE, 21 novembre (Infosplusgabon) - Le ministre sud-africain des Ressources minérales et pétrolières, Gwede Mantashe, a annoncé que le pays accélère ses plans visant à reconstruire sa capacité de raffinage nationale et à consolider les actifs pétroliers publics afin de renforcer la sécurité énergétique.

S'exprimant lors du Forum du G20 sur les investissements énergétiques en Afrique, organisé par la Chambre africaine de l'énergie, M. Mantashe a déclaré : « Nous disposons d'une capacité de stockage suffisante en Afrique du Sud pour soutenir les importations, mais nous ne pouvons pas compter uniquement sur les stocks, nous devons également raffiner. »

Le secteur du raffinage sud-africain est en déclin depuis la fermeture de la plupart de ses installations vieillissantes. Actuellement, les sites opérationnels comprennent Natref à Sasolburg, Astron Energy au Cap et l'usine CTL de Secunda de la société intégrée d'énergie et de produits chimiques Sasol, qui couvrent ensemble environ 30 % des besoins en carburant du pays.

Parmi les fermetures importantes, citons Sapref et Engen à Durban, tandis que la raffinerie GTL de Mossel Bay de PetroSA reste hors service en raison de contraintes d'approvisionnement.

Pour inverser cette tendance, le gouvernement a lancé la South African National Petroleum Company (SANPC), qui regroupe PetroSA, la société publique iGas et le Strategic Fuel Fund au sein d'une seule entité. La SANPC est chargée de relancer les raffineries inutilisées, de consolider les actifs pétroliers de l'État et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations.

« Nous travaillons à la création de nouvelles raffineries et veillons à ce que la SANPC mène nos efforts pour garantir l'approvisionnement en carburant de l'Afrique du Sud », a ajouté le ministre Mantashe.

La décision de l'Afrique du Sud marque une avancée décisive pour restaurer la capacité de raffinage, renforcer la sécurité énergétique nationale et positionner la SANPC comme un acteur central dans la transition énergétique du pays. (Source : African Energy Chamber)

