Maroc : La ville de Casablanca accueillera le 4ᵉ Programme de renforcement des capacités de Centre de veille économique de l’OCI (OBIC)

20 Novembre 2025

LIBREVILLE, 21 novembre (Infosplusgabon) - La Société Islamique d’Assurance des Investissement et de Crédits à l’Exportation (SIACE), assureur multilatéral conforme à la charia et membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a annoncé jeudi que le 4ᵉ Programme de renforcement des capacités destiné aux utilisateurs du Centre de veille économique de l’OCI (OBIC) se tiendra du 24 au 26 novembre 2025 à Casablanca.

Cette instance qui réunira pendant trois jours des hauts responsables vise à consolider les systèmes d’information sur le crédit dans les États membres de Organisation de la coopération islamique (OCI).

Parrainé par la SIACE, la Banque Islamique du Développement (BID), la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (ICDT), ce programme constitue une étape clé pour améliorer la qualité, l’accessibilité et l’intégration des informations sur le crédit et les affaires dans les États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Initiative phare de la SIACE, l’OBIC offre une plateforme essentielle pour moderniser les systèmes de reporting de crédit, renforcer les infrastructures de veille économique et faciliter la prise de décision en matière de commerce et d’investissement, tout en réduisant les risques et en favorisant un développement durable.

Ce programme de trois jours réunira des hauts responsables, ainsi que des experts pour examiner le rôle de la veille économique dans l’amélioration de la prise de décision économique.

Il débutera par une séance d’ouverture regroupant les institutions partenaires, suivie de discussions sur la contribution de l’OBIC aux écosystèmes de crédit nationaux et transfrontaliers, l’utilisation d’informations de crédit fiables dans les secteurs bancaire, des exportations et de la promotion des investissements, ainsi que sur l’importance de plateformes telles que l’Africa Trade Gateway.

Le programme proposera également des études de cas pratiques en Tunisie, un aperçu de la base de données de crédit partagée de l’Union AMAN et une présentation des identifiants uniques d’entités comme MANSA et GLEIF. Enfin, il se conclura par des témoignages de réussite en matière d’autonomisation économique des femmes en Afrique et par une session dédiée au renforcement de l’utilisation des outils statistiques et de veille économique par les agences de promotion des investissements, avant la cérémonie de clôture.

Dr Khalid Khalafalla, Directeur général de la SIACE, a déclaré :« Améliorer la qualité, la fiabilité et l’accessibilité de l’information sur le crédit dans nos États membres est essentiel pour stimuler des flux commerciaux et d’investissement durables. Grâce à la plateforme OBIC et à ce programme de renforcement des capacités, nous dotons les institutions des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, réduire les risques et accélérer les opportunités économiques dans l’ensemble de la région de l’OCI. Notre partenariat avec la BID, la BADEA, l’Afreximbank et l’ICDT illustre notre engagement commun à bâtir un écosystème économique plus transparent, interconnecté et résilient au bénéfice de nos États membres. »

Membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), la SIACE a démarré ses activités en 1994 avec pour mission de renforcer les relations économiques entre les États membres de l’OCI et de promouvoir le commerce ainsi que les investissements intra-OCI, en fournissant des outils d’atténuation des risques et des solutions financières conformes à la Charia.

La Société est le seul assureur multilatéral islamique au monde et joue un rôle de premier plan en proposant une gamme complète de solutions aux entreprises et aux parties prenantes de ses 51 États membres. Pour la 18ᵉ année consécutive, la SIACE a conservé sa note de solidité financière « Aa3 » attribuée par Moody’s, la classant parmi les leaders mondiaux du secteur de l’assurance-crédit et de l’assurance des risques politiques (CPRI).

Par ailleurs, S&P a confirmé la note de crédit et de solidité financière à long terme « AA- » de la SIACE pour la deuxième année consécutive, avec des perspectives stables. La résilience de la SIACE repose sur une souscription rigoureuse, un solide réseau mondial de réassurance et des politiques prudentes de gestion des risques. À ce jour, la SIACE a assuré plus de 121 milliards USD de transactions commerciales et d’investissements. Ses activités couvrent plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’énergie, l’industrie manufacturière, les infrastructures, la santé et l’agriculture.( Source : Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)).

