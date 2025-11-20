Gabon : Le président Emmanuel Macron souhaite oeuvrer pour un partenariat équilibré et renouvelé

20 Novembre 2025

LIBREVILLE, 20 novembre (Infosplusgabon) - Le Gabon, où se rendra le lundi 23 novembre le chef de l'Etat français Emmanuel Macron en visite officielle, est dirigé depuis le 30 août 2023 par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien patron de la garde républicaine.

Ce dernier avait renversé Ali Bongo Ondimba, le jour de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, sensée porter à nouveau le président sortant au pouvoir lors d'un scrutin dépourvu de transparence, selon plusieurs sources.

Le voyage du président Français, à l’invitation du président Oligui Nguema, intervient juste après la fin de la Transition au Gabon et peu de temps après le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a porté au perchoir, le 17 novembre 2025, l'ancien ministre des Affaires étrangères, et de la Coopération, chargé de l'Intégration et de la Diaspora, Michel Régis Onanga Ndiaye.

Vers un renforcement des relations Franco-gabonaises

Les deux chefs d'Etat évoqueront certainement la vie politique et économique gabonaise. Le dossier sur le groupe français Eramet qui exploite le manganèse et forcée de transformer localement le minerai, via sa filiale gabonaise, la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog) devrait être à l'ordre du jour.

Avant de venir au Gabon, Emmanuel Macron assistera au sommet du G20 samedi et dimanche, en Afrique du Sud. Selon l'Elysée, l'occasion est donnée aux présidents gabonais et Français de « confirmer et approfondir » un partenariat « excellent, renouvelé et tourné vers le futur ».

Le déplacement d'Emmanuel Macron au Gabon repose sur une invitation du président Oligui Nguema. Libreville et Paris s’efforcent de redéfinir leurs relations sur des bases «renouvelées, concrètes et équilibrées», selon un diplomate gabonais.

Plusieurs signatures d’accords dans plusieurs secteurs dont l’énergie, l’éducation et la santé, devraient ponctuer cette visite du numéro Un français.

Le Gabon et la France entretiennent une relation marquée par des échanges étroits. La coopération civile entre la France et le Gabon est dense (éducation, environnement, recherche scientifique etc.).

Un peu plus de 10 000 Français vivent au Gabon. Parmi les Les entreprises françaises qui y sont les plus présentes figurent Air France, JC Decaux, Rougier, Eramet, Air Liquide...et TotalEnergies, l'un des acteurs majeurs dans la production du pétrole au Gabon.

Elu le 13 avril 2025 lors de l'élection présidentielle, Oligui Nguema porte sur ses épaules l'espoir de tout un pays entré dans la 5e République. Le Gabon s'est doté d'une nouvelle Constitution. Mais beaucoup reste à faire.

