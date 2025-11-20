USA : Le Secretaire d'Etat Marco Rubio face à la presse

20 Novembre 2025

LIBREVILLE, 20 novembre (Infosplusgabon) - Le Secretaire d'Etat Marco Rubio a récemment échangé avec la presse. Un occasion pour évoquer divers sujets d'actualité.

QUESTION : IY a-t-il des négociations en cours aujourd’hui en vue du renouvellement du traité New START avant son expiration en février ?

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT RUBIO : Non, il n’y a pas de négociations actives, ouvertes – seulement des conversations sur la possibilité que nous en parlions avec eux. Les Russes ont exprimé publiquement un certain intérêt à ce sujet, donc nous étudions cela. Et nous dissocions complètement cette question de l’angle ou du contexte ukrainien.

Mais, écoutez, nous communiquons quotidiennement avec les Russes à différents niveaux, peut-être pas au mien, mais notamment des opérations de notre ambassade, de problèmes ou de sujets comme le New START, que vous venez d’évoquer. Mais je n’ai rien de nouveau à annoncer là-dessus aujourd’hui.

QUESTION : Comment se passent vos relations avec M. Lavrov actuellement ?

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT RUBIO : Je ne lui ai pas parlé depuis un mois, mais tout va bien.

QUESTION : Comment s’est passée votre dernière conversation ?

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT RUBIO : Écoutez, notre dernière conversation – je crois que je dirais qu’il y a eu, je pense, un accord des deux côtés sur le fait que la prochaine rencontre entre nos présidents devra produire un résultat concret. Nous devons savoir en y allant qu’il y a une réelle possibilité d’obtenir une avancée positive. Et nous aimerions beaucoup que cela se produise. Nous aimerions vraiment que cette guerre se termine, mais nous ne pouvons pas continuer à tenir des réunions stériles. Je crois que les deux parties comprennent cela, enfin, c’est ce que j’ai tiré de nos conversations.

Mes échanges avec lui ont toujours été professionnels et productifs. Mais, évidemment, nous souhaitons des résultats tangibles.

QUESTION : Avez-vous des éléments de preuve indiquant que la Russie ou le groupe Wagner, ou d’autres intermédiaires, sont impliqués au Soudan ?

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT RUBIO : De nombreux acteurs sont impliqués au Soudan, mais je dirais que le principal défi actuel – je ne minimise pas ce que l’autre camp a fait ni les autres exactions qui ont été commises, les divers groupes qui participent, et cela pourrait comprendre les Iraniens, tout au moins l’argent et les armes acheminées vers l’autre camp.

Mais je crois que notre plus gros problème aujourd’hui – sans vouloir les isoler, mais nous devons – ce sont les actions récentes des FSR, c’est le fait qu’elles n’ont pas de capacités de production d’armes. Quelqu’un leur fournit l’argent et quelqu’un leur fournit les armes, et tout cela transite par un certain pays. Nous savons de qui il s’agit, et nous allons leur en parler pour leur faire comprendre que cela ternira leur image et celle du monde si nous ne parvenons pas à y mettre fin.

QUESTION : Concernant les avoirs russes : les États-Unis participeront-ils au plan européen qui consiste à utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l’Ukraine ?

LE SECRÉTAIRE RUBIO : Eh bien, c’est le secrétaire Bessent qui s’occupe de ce dossier, donc je ne souhaite pas lui couper l’herbe sous le pied. Je vous invite à vous adresser au Trésor à ce sujet. Je ne tiens pas à – je le laisserais s’exprimer sur ce que notre dernière réunion –

QUESTION : Le sujet a-t-il été abordé

LE SECRÉTAIRE RUBIO : Nous sommes, bien entendu, au courant des mesures prises en Europe. Il y a évidemment quelques pays qui ne sont pas très enthousiastes, mais c’est une affaire européenne. Quant aux avoirs gelés aux États-Unis et à notre approche à cet égard, c’est un sujet sur lequel le secrétaire au Trésor travaille, en coordination avec nous. Mais je vous renverrai à lui. Je ne souhaite pas faire de commentaires à ce sujet ni le devancer en quoi que ce soit.





