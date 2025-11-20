Cameroun : Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est entretenu avec le président du Cameroun, Paul Biya

20 Novembre 2025

LIBREVILLE, 20 novembre (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse officiel émanant du porte-parole adjoint principal Tommy Pigott, le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est entretenu lundi avec le président du Cameroun, M. Paul Biya, fraichement investi à l'issue de l'élection présidentielle.

Pour rappel, l'élection présidentielle au Cameroun avait eu lieu le 12 octobre 2025 et le président en exercice, Paul Biya, 92 ans, en fonction depuis 1982, avait été réélu pour un mandat de 7 ans.

Marco Rubio et le chef de l'Eat camerounais ont échangé sur l’approfondissement du partenariat entre les États-Unis et le Cameroun en vue de promouvoir leurs objectifs communs, notamment pour renforcer la sécurité et assurer la paix et la prospérité régionales pour les deux pays.

Le secrétaire d’État a félicité le Cameroun pour son rôle de partenaire dans la lutte contre le terrorisme.

