Brésil : Le Mécanisme des bénéfices de l’adaptation de la Banque africaine de développement conclut sa phase pilote et se dirige vers la mise en place d’un Secrétariat permanent d’ici 2027

18 Novembre 2025

LIBREVILLE, 18 novembre (Infosplusgabon) - Le mécanisme des bénéficies de l’adaptation (Adaptation Benefits Mechanism, ABM, en anglais) a officiellement lancé la mise en œuvre d’une phase de transition qui mènera à l’établissement d’un Secrétariat permanent d’ici 2027.

L’ABM est la première approche non marchande spécifiquement reconnue pour l’adaptation par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) dans le cadre de l’Accord de Paris.

Cette étape importante a été marquée lors d’un événement de la COP 30 intitulé « L’ABM arrive à maturité : la finance climatique transformationnelle en action », organisé au Pavillon des BMD (banques multilatérales et développement) le jeudi 13 novembre 2025.

Développé et hébergé par la Banque africaine de développement depuis 2019, l’ABM s’apprête à émettre des avantages de l'adaptation certifiée (Certified Adaptation Benefits (CABs) – une nouvelle classe d’actifs pouvant être utilisée pour financer des projets d’adaptation.

Lors de l’événement, le Groupe de la Banque a lancé un appel à manifestations d’intérêt à l’attention des gouvernements et organisations internationales souhaitant accueillir l’ABM. Une fois pleinement opérationnel, il pourrait contribuer aux objectifs mondiaux, et la Banque africaine de développement pourrait octroyer des prêts aux développeurs de projets d’adaptation en Afrique.

Le vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement chargé de l’Électricité, de l’Énergie, du Climat et de la Croissance verte, Kevin Kariuki, a mis en avant le potentiel transformateur du mécanisme. « L’ABM représente un mécanisme que les gouvernements peuvent utiliser pour exiger des émetteurs qu’ils contribuent au financement de l’adaptation », a-t-il déclaré, ajoutant que « son statut non marchand garantit que chaque dollar dépensé pour l’achat d’un CAB est directement affecté à la levée des obstacles financiers auxquels les projets d’adaptation sont confrontés. Il s’agit d’une avancée majeure dans l’utilisation de financements climatiques rares ».

Gareth Phillips, responsable du financement climatique et environnemental au sein du Groupe de la Banque, a souligné la contribution de l’ABM au renforcement de la résilience climatique : « Le Mécanisme des bénéfices de l’adaptation montre que l’adaptation peut être financée de manière efficace et transparente, en dehors des marchés traditionnels », a-t-il expliqué. « En certifiant les résultats des projets d’adaptation, l’ABM offre aux gouvernements, aux entreprises et aux citoyens un moyen crédible de témoigner leur solidarité envers les communautés vulnérables tout en créant une nouvelle classe d’actifs d’adaptation susceptible d’attirer des investissements pérennes. »

L’événement a été modéré par Luc Gnacadja, coprésident du Comité exécutif de l’ABM. La directrice exécutive des Fonds d’investissement climatiques (FIC), Tariye Gbadegesin était présente à l’événement qui a été suivi, d’un panel réunissant des représentants du Kenya, de l’Observatoire du Sahara et du Sahel, du Royaume-Uni et du Groupe de la Banque.

FIN/INFOSPLUSGABON/FDS/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon