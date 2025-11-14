Brésil : Les Femmes Autochtones redéfinissent l'action climatique mondiale : de la résistance à la gouvernance planétaire, avec des solutions concrètes issues des territoires.

14 Novembre 2025

LIBREVILLE, 14 novembre (Infosplusgabon) - Tandis que les dirigeants mondiaux négocient à huis clos dans la Zone Bleue de la COP30, les Femmes Autochtones du monde entier démontrent que les solutions au changement climatique existent déjà, et elles se trouvent dans les territoires.

La justice climatique avec une approche de genre et de territoire émerge à Belém comme le nouvel axe de l'action internationale à la COP30.

De l'Amazonie à l'Arctique, de l'Afrique aux îles du Pacifique, les Femmes Autochtones mènent des initiatives de restauration, d'adaptation et de justice climatique qui transforment le dialogue mondial. Leur message est clair : elles ne sont pas des victimes de la crise, mais les architectes de solutions structurelles.

« Pendant des décennies, nous, les Femmes Autochtones, avons soutenu les systèmes qui maintiennent la vie en équilibre. Aujourd'hui, nous ne demandons pas à être incluses : nous exigeons la reconnaissance que sans nous, aucune transition ne sera possible », a affirmé Lucy Mulenkei (Kenya), vice-présidente du Forum International des Femmes Autochtones (FIMI).

Au-delà du discours : la solution se trouve dans les territoires

En dehors des salles de négociation — où la participation des délégations autochtones reste limitée —, un agenda parallèle d'actions concrètes se consolide.

Lors du Premier Sommet Mondial des Femmes et des Jeunes Autochtones Protectrices du Territoire, qui s'est tenu à Belém, des centaines de dirigeantes ont présenté cinq axes de transformation climatique qui allient gouvernance, science, spiritualité et financement à partir de la base communautaire.

« Nous ne sommes pas venues demander une place à la table. Nous sommes venues rappeler que la Terre parle déjà, et que beaucoup de ses voix sont celles de femmes », a déclaré Tarcila Rivera Zea (Pérou), présidente de FIMI et fondatrice de CHIRAPAQ.

Cinq axes où les Femmes Autochtones transforment l'agenda climatique

Gouvernance territoriale et restauration écologique

Des Andes au Sahel, les Femmes Autochtones restaurent les forêts, les mangroves et les páramos, guidées par le principe du soin (care) comme forme de gouvernance.

Au Mexique, les femmes du peuple Otomí entretiennent un réseau de collines sacrées où les pèlerinages allient spiritualité, reboisement et protection des sources d'eau.

En Équateur et au Brésil, des réseaux de femmes amazoniennes cartographient les liens spirituels et écologiques du territoire pour orienter la conservation à partir des savoirs traditionnels.

« Restaurer une forêt, c'est restaurer la dignité du territoire », a exprimé Rivera Zea.

Science autochtone et suivi climatique

Dans l'Arctique russe, de jeunes scientifiques autochtones combinent technologie satellitaire et observation ancestrale pour surveiller le réchauffement et la fonte des glaces.

La chercheuse Aivanae Emmynka a expliqué que les récits des aînées sur les cycles des morses et des oiseaux coïncident avec les données scientifiques, qui montrent une réduction de 89 % de la population de morses et une augmentation moyenne de 0.6°C en deux décennies.

« Nos grands-mères observent le ciel, nous mesurons les données. C'est le même savoir traduit dans un autre langage », a souligné Emmynka.

Résilience hydrique et souveraineté alimentaire

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, de jeunes femmes combinent des techniques traditionnelles avec des systèmes modernes de collecte d'eau de pluie pour faire face à la pénurie d'eau et à la montée du niveau de la mer.

En Tanzanie, la dirigeante masaï Nidini Kimesera Sikar (Tanzanie) promeut la récupération de semences indigènes et la création de banques communautaires de savoirs médicinaux et alimentaires.

« Quand la forêt disparaît, notre pharmacie et notre histoire disparaissent aussi. Chaque arbre contient un remède », a affirmé Sikar.

Justice financière et souveraineté des solutions

L'accès direct au financement climatique reste l'une des plus grandes lacunes. Selon l'Instance Permanente de l'ONU sur les Questions Autochtones (2024), seulement 1,4 % des fonds mondiaux pour l'égalité des genres parviennent aux organisations de Femmes Autochtones.

« L'argent continue de circuler dans des structures coloniales. Les femmes qui restaurent les forêts, protègent les rivières et nourrissent les communautés devraient être les premières à le recevoir », a noté Joan Carling, dirigeante du Pacte des Peuples Autochtones d'Asie (AIPP).

FIMI et ses alliées proposent qu'au moins 10 % du nouveau fonds mondial de 1,8 milliard de dollars pour les écosystèmes terrestres soit directement alloué aux initiatives autochtones menées par des femmes.

« Nous ne voulons pas être des bénéficiaires, nous voulons être les conceptrices du financement climatique », a souligné Teresa Zapeta (Guatemala), directrice exécutive de FIMI.

Justice intersectionnelle et inclusion réelle

Lors de l'événement, Olga Montúfar (Mexique) et Pratima Gurung (Népal) ont rappelé que la justice climatique ne sera possible que si elle reconnaît les multiples formes de discrimination.

Elles ont exigé la mise en œuvre effective de la Recommandation Générale n°39 du CEDAW, qui reconnaît les droits des Femmes Autochtones, dans des formats accessibles et culturellement pertinents.

Sa traduction dans plus de 20 langues autochtones, en braille et en supports visuels représente une avancée historique vers une action climatique véritablement inclusive.

De la résistance au leadership mondial

Lors de l'inauguration du Sommet, la ministre brésilienne des Peuples Autochtones, Sônia Guajajara, a souligné le leadership des Femmes Autochtones dans l'action climatique et a réaffirmé son soutien aux solutions issues des territoires.

« Ce moment a été construit avec le leadership des Femmes Autochtones. Les solutions dont nous avons besoin ne peuvent exister sans notre présence », a souligné Guajajara.

Depuis Belém, les dirigeantes revendiquent un nouveau pacte de coresponsabilité mondiale, où l'action climatique repose sur la reconnaissance politique, territoriale et financière de leur leadership.

« Nous ne faisons pas que résister. Nous gouvernons, nous restaurons, nous enseignons. Nous ne sommes pas un sujet de la COP30 : nous en sommes la réponse », a déclaré Teresa Zapeta.

• Les forêts sous gouvernance autochtone présentent 60 % de déforestation en moins que les zones protégées par l'État (World Resources Institute, 2024).

• La participation équitable des femmes améliore les résultats environnementaux et sociaux (Rapport A/HRC/57/47, Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU, 2024).

• Les Femmes Autochtones dirigent 65 % des projets d'adaptation communautaire au niveau mondial (FIMI, 2025).

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon