Arabie Saoudite : Les membres de l'Union Aman font preuve de solides performances techniques en 2024

13 Novembre 2025

LIBREVILLE, 13 novembre (Infosplusgabon) - L'Union AMAN, le principal forum professionnel regroupant les assureurs et les réassureurs des risques commerciaux et non commerciaux des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a présenté les principales conclusions de son analyse de performance technique pour 2023-2024, préparée et présentée par Türk Eximbank, lors de la 15ème réunion annuelle de l'Union Aman, organisé par la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIACE) à Djeddah.

La présentation a souligné la croissance continue et la résilience des membres à part entière de l'Union AMAN, soulignant leur contribution collective à l'amélioration de la facilitation des échanges et de la gestion des risques dans les États membres de l'OCI.

Selon l'analyse, le chiffre d'affaires total assuré parmi les membres à part entière de l'Union Aman a atteint 54 milliards de dollars américains en 2024, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Les volumes de primes ont également augmenté de 20%, pour s'établir à 338 millions de dollars américains, reflétant la bonne performance de souscription et l'augmentation de la demande de solutions de crédit à l'exportation et d'assurance investissement.

Entre-temps, les sinistres payés par les membres des agences de crédit à l’exportation ont diminué de 21%, ce qui indique une amélioration de la qualité du portefeuille et des mesures d'atténuation des risques. Le nombre total d'assurés s'élève à 10.000, soit une augmentation annuelle de 8%, tandis que le nombre d'acheteurs assurés atteint 110000, en hausse de 9% en glissement annuel.

L'analyse a en outre révélé que la Türk Eximbank, la SIACE et la Saudi EXIM représentaient 87% du total des exportations à court terme assurées dans l'Union, tandis que la SIACE était en tête des activités d'assurance des investissements. Ces résultats réaffirment le rôle central des membres de l'Union AMAN dans le soutien du commerce régional, de la diversification des exportations et de la croissance économique durable.

S'exprimant au nom du Secrétariat de l'Union AMAN, Mme Neslihan Diniz, responsable des relations internationales chez Türk Eximbank, a souligné l'importance de la collaboration continue et de la transparence des données entre les membres afin de renforcer les capacités institutionnelles et l'évaluation des performances au sein de l'Union.

L'analyse technique de la performance est un outil de suivi essentiel pour évaluer les tendances opérationnelles des membres, identifier les opportunités de croissance et promouvoir l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de l'assurance-crédit et de l'assurance-investissement. Ses conclusions contribuent à l'objectif plus large de l'Union, qui est de favoriser la coopération, l'innovation et le développement durable entre ses 17 membres à part entière.

L'UNION AMAN est un forum professionnel regroupant les assureurs et les réassureurs des risques commerciaux et non commerciaux des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et de la Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l'exportation (DHAMAN). L'Union AMAN a été créée le 28 octobre 2009, suite à un accord bilatéral entre DHAMAN et la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIACE) pour unir leurs efforts afin de créer une plate-forme qui renforce la coopération entre les assureurs et les réassureurs opérant dans leurs pays membres respectifs.



En tant que membre du Groupe de la Banque islamique de développement, la SIACE a commencé ses activités en 1994 avec pour mission de renforcer les relations économiques entre les États membres de l’OCI et de promouvoir le commerce et l’investissement intra-OCI en fournissant des solutions d’amélioration des conditions de crédit et d'atténuation des risques. La SIACE est le seul assureur multilatéral islamique au monde et s’est imposée comme un acteur de premier plan dans la fourniture d’une gamme complète d’outils de réduction des risques au service du commerce et des investissements transfrontaliers pour ses 50 États membres.

Pour la 17ème année consécutive, la SIACE a maintenu la notation de solidité financière «Aa3» attribuée par Moody’s, la plaçant parmi les leaders de l’industrie de l’assurance-crédit et d’assurance des risques politiques. En outre, la SIACE s’est vu attribuer pour la deuxième année une notation de crédit à long terme de «AA-» avec une perspective stable par S&P Global Ratings. La résilience de la SIACE repose sur des pratiques de souscription rigoureuses, des accords de réassurance solides et un cadre de gestion des risques performant.

Depuis sa création, la SIACE a assuré cumulativement plus de 121 milliards de dollars américains en opérations commerciales et en investissements, soutenant des secteurs clés tels que l’énergie, l’industrie manufacturière, les infrastructures, la santé et l’agriculture dans ses États membres. (Source : Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)).

