Afrique : Le FEDA annonce un investissement historique en faveur de l’Africa Minerals and Metals Processing pour stimuler la transformation minière et industrielle de l'Afrique

12 Novembre 2025

LIBREVILLE, 12 novembre (Infosplusgabon) - Le Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), la branche de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) spécialisée dans l'investissement à impact sur le développement, se réjouit d'annoncer un investissement stratégique de 300 millions de dollars US en faveur de l’Africa Minerals and Metals Processing Platform (A2MP) [Plateforme africaine de traitement des minéraux et des métaux].

Cet investissement souligne l’engagement d’Afreximbank à soutenir le secteur minier africain et à faire en sorte que cette vaste richesse minérale du continent devienne un catalyseur de croissance économique durable plutôt qu’une source de dépendance continue aux ressources.

Forte de plus d’une décennie de succès dans le secteur minier, l’A2MP est devenue au fil du temps une plateforme panafricaine diversifiée, axée sur l’extraction et le traitement des minerais. La plateforme vise à débloquer et à développer durablement les chaînes de valeur des minéraux et des métaux sur tout le continent. La plateforme dispose actuellement d’un solide portefeuille comprenant douze actifs miniers et quatre pôles de transformation, avec une présence diversifiée dans plus de onze pays du continent.

Cette forte présence place l’A2MP à l'avant-garde des efforts visant à développer des chaînes de valeur intégrées pour les minéraux et les métaux, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour la croissance industrielle de l'Afrique et l’intégration du continent au marché mondial - en particulier dans un contexte où l'industrie fait face à des difficultés accrues en raison de l'épuisement des réserves de minerais à haute teneur et facilement accessibles.

L’A2MP réunit un portefeuille diversifié d'actifs miniers et de sociétés d'exploitation de premier plan dans plusieurs catégories de minéraux, notamment l'or, la bauxite et l'alumine, le manganèse, le minerai de fer et les pierres précieuses. L’A2MP développera également des centres de traitement supplémentaires, y compris pour les terres rares, les précurseurs de batteries et d'autres minéraux essentiels, afin de renforcer la valeur ajoutée sur le continent.

Dr. George Elombi, nouveau Président d’Afreximbank et du Conseil d’administration de la Banque et du Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA) a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir conclu avec succès cet investissement au profit de l’Africa Minerals and Metals Processing (A2MP), qui s’aligne sur notre vision globale de transformer la structure du commerce et de l’économie en Afrique. Grâce à cet investissement, Afreximbank aide le continent à passer structurellement des exportations de matières premières à un système entièrement intégré d’exploitation minière et de fabrication locale. Notre investissement en faveur de la plateforme permettra d’accroître la capacité de traitement locale et de construire l’infrastructure nécessaire à la valorisation de multiples catégories de minéraux. La plateforme intégrée A2MP garantit qu'une plus grande part des richesses minières du continent reste au sein des économies africaines, favorisant ainsi la création de pôles industriels compétitifs et d'emplois à haute valeur ajoutée ».

Gagan Gupta, Fondateur de l’A2MP a affirmé : « Le soutien du Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA) et d’Afreximbank marque un moment charnière dans le cheminement industriel de l’Afrique. Plus qu’un partenariat financier, il s’agit d’une affirmation audacieuse du potentiel de notre continent à diriger la chaîne de valeur mondiale des minéraux et des métaux. Cet investissement stratégique nous permet de faire évoluer notre modèle entièrement intégré d’extraction, de traitement et de transformation responsables en accélérant la création d’industries locales à forte valeur ajoutée à travers l’Afrique. Notre ambition est de faire de l’A2MP l’épine dorsale de la prochaine révolution industrielle de notre continent, de créer des milliers d’emplois et d’avoir un impact durable pour les communautés. Avec le Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA) et Afreximbank comme partenaires clés, nous sommes confiants dans notre capacité à changer la perception que le monde a de l’Afrique, d’un continent riche en ressources en une puissance de transformation et de fabrication ».

Marlene Ngoyi, Directrice générale du Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), a déclaré : « Notre investissement au profit de l’A2MP incarne le type d’investissement transformateur qui s’aligne parfaitement sur notre vision de l’avenir minier de l’Afrique. Le modèle de la plateforme repose sur la conservation de la valorisation et du traitement au sein du continent, garantissant que la valeur économique réelle des richesses minérales de l’Afrique est captée localement. En offrant une exposition diversifiée sur un large éventail de minéraux stratégiques, l’A2MP se présente comme une plateforme unique capable d’approfondir les chaînes de valeur critiques tout en assurant la résilience et la durabilité ».

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa2 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

Le Fonds de développement des exportations en Afrique (« FEDA ») est la filiale d’investissement à impact d’Afreximbank, créée pour fournir des capitaux propres, des quasi-fonds propres et des capitaux d’emprunt afin de financer le déficit de financement de plusieurs milliards de dollars (en particulier en capitaux propres) nécessaire pour transformer le secteur du commerce en Afrique. Le FEDA poursuit une stratégie d'investissement multisectorielle le long de la chaîne de valeur du commerce intra-africain, du développement des exportations à valeur ajoutée et de la fabrication, qui comprend les services financiers, la technologie, les biens de consommation et de détail, l’industrie manufacturière, le transport et la logistique, l'agro-industrie, ainsi que les infrastructures auxiliaires d'appui au commerce, telles que les parcs industriels. À ce jour, le FEDA a investi plus de 1, 3 milliards de dollars dans des entreprises et des projets dans le cadre de ses différentes initiatives de fonds, dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, les services financiers, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, entre autres. (Source : SOURCE Afreximbank).

FIN/INFOSPLUSGABON/UYT/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon