Gabon : La cour d'appel de Libreville a rendu son jugement : 20 ans de prison requis pour Sylvia et Noureddin Bongo

12 Novembre 2025

Gabon-Justice-Verdict de la Cour d'appel sur l'affaire Bongo

LIBREVILLE, 12 novembre (Infosplusgabon) - Après les agitations et révélations de plusieurs enregistrements publiés sur les réseaux sociaux par Noureddin Bongo, les débats se sont concentrés au tribunal au cours d'un procès ouvert lundi en l'absence des deux accusés et à l'issu duquel les juges ont requis 20 ans de prison pour Sylvia Bongo et son fils Noureddin, accusé notamment de détournements de fonds publics.

La salle d'audience avait été prise d'assaut lundi malgré la pluie qui s'est abattue sur la capitale, Libreville. Sylvia Bongo et son fils Noureddin, respectivement épouse et fils du président déchu du Gabon Ali Bongo Ondimba, ont été condamnés ce mercredi à 20 ans de prison.

Une sentence jugée exemplaire et qui devrait, sauf avis contraire, être suivie par l'exécution d'un mandat d'arrêt international à leur encontre pour purger leur peine à la prison centrale de Libreville ou dans une autre prison du pays.

Pour rappel, le mandat d’arrêt international est un instrument juridique utilisé pour faciliter l’arrestation et l’extradition de personnes accusées ou reconnues coupables de crimes internationaux graves.

Citoyens français également, les deux accusés absent des boxes, de même que leurs avocats, pourraient voir leur peine exécutée en France, selon une procédure non encore définie.

Sylvia Bongo et Noureddine Bongo avaient été arrêtés à la suite du Coup de la Libération 30 août 2023 et avaient été emprisonnés pendant 20 mois avant d'être autorisés à quitter le pays dans le cadre d'une liberté provisoire, mais surtout pour des raisons de santé, précisait-on.

Les motifs de cette condamnation sont, selon le président de la cour criminelle spécialisée, Jean Mexant Essa Assoumou, le "recel et de détournement de fonds publics et le blanchiment de capitaux, l'usurpation de fonds et d'instigation au faux", pour Sylvian Bongo et pour Noureddin Bongo : "détournement de deniers publics, de concussion, d'usurpation des titres et de fonction, de blanchiment aggravé de capitaux et d'association de malfaiteurs".

Condamnés tous les deux par contumace à "20 ans de réclusion criminelle et à 100 millions de francs CFA d'amende (environ 152 000 euros)".

Au titre du préjudice financier subi par l'État gabonais constitué partie civile, la justice a également condamné Noureddin Bongo à payer plus de 1 201 milliards de francs CFA (1,830 milliard d'euros). Ils sont également condamnés à payer 1000 milliards de francs CFA à l'État gabonais au titre de préjudice moral.

Un système de captation de l'argent public avait impliqué des anciens proches collaborateurs des Bongo, eux aussi arrêtés en août 2023 à Libreville.

Ces derniers sont accusés notamment de complicité de détournement de fonds publics, corruption active, concussion, faux et usage de faux, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.

Les avocats de Sylvia et Noureddin Bongo n'ont pas encore réagi à la condamnation de leurs clients. Nous y reviendrons.

