Le Président João Lourenço décerne à Haim Taib la Médaille de la Paix et du Développement de l’Angola

10 Novembre 2025

Angola-Cinquantenaire de l'Indépendance/Distinctions

LIBREVILLE, 10 Novembre (Infosplusgabon) - Le Gouvernement angolais a rendu hommage à des personnalités et à des partenaires ayant contribué au développement et au progrès du pays à travers trois décennies de partenariat et de progrès.

Cet évènement intervient dans le cadre des célébrations nationales marquant les 50 ans de l’indépendance de l’Angola.

Parmi les lauréats, figure Haim Taib, Fondateur et Président du Groupe Menomadin et du Groupe Mitrelli, la Médaille de la Paix et du Développement (Classe Paz e Desenvolvimento), à qui Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d’Angola, a remis en reconnaissance de son partenariat de longue date avec l’Angola et de sa contribution au renforcement des fondements économiques et sociaux de la nation.

M. Haim Taib est un homme d’affaires, investisseur et philanthrope, ayant à son actif plus de quarante ans d’expérience, dont plus de trente-cinq en Afrique, où il a construit une puissante chaîne de valeur d’entreprises et d’initiatives. Depuis plus de trois décennies, il a dirigé ou accompagné plus de cent projets d’envergure nationale et mobilisé des investissements qui ont amélioré la vie de millions de personnes et soutenu une croissance durable à travers le continent.

Arrivé en Angola en 1991, en pleine guerre civile, Haim Taib a reconnu la résilience et le potentiel du pays. Animé d’une vision de transformation, il s’est engagé à convertir la paix en progrès et l’espoir en opportunité, mobilisant ressources financières et humaines pour contribuer à l’essor du pays dans une période de grands défis économiques et sociaux. Après la guerre, il a su rassembler les différentes parties autour d’un objectif commun, menant à la création de communautés autosuffisantes basées sur la production alimentaire. L’initiative Aldeia Nova est ainsi devenue un symbole de paix et un nouveau chapitre du développement agro-industriel.

À partir de cette base, Haim Taib a conduit la phase suivante de croissance à travers son écosystème d’entreprises, notamment Mitrelli, Luminar, Menomadin et JETA, devenant un partenaire stratégique de l’Angola dans des secteurs essentiels au développement humain : l’eau, la sécurité alimentaire, l’énergie et le logement, suivis par l’éducation, la santé et la technologie. Ces initiatives ont permis la mise en œuvre de projets nationaux majeurs tels que “Eau pour Tous”, des hôpitaux modernes, des centres d’entrepreneuriat, des écoles professionnelles, ainsi que des opérations d’envergure dans les télécommunications et l’impact social. Plus récemment, des projets emblématiques tels que des nouvelles centralités et le Centre des Sciences de Luanda (CCL) sont venus renforcer sa mission, posant les bases d’une croissance inclusive.

En 2025, s’appuyant sur trois décennies de partenariat, il a cofondé avec le Fonds Souverain d’Angola la plateforme Lobito Corridor Impact Development (LCID), une initiative privée d’un milliard de dollars, dont 100 millions déjà engagés. Cette plateforme incarne une nouvelle génération de mécanismes de financement alliant objectif public et capital privé, pour stimuler les infrastructures, le commerce, l’agriculture et l’éducation en Angola, en République Démocratique du Congo et en Zambie.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans la confiance et la coopération du Gouvernement angolais, des autorités locales, des partenaires économiques et financiers, ainsi que des communautés et employés qui ont ouvert leurs portes et leurs cœurs pour travailler ensemble. Au fil des ans, ces projets ont créé des dizaines de milliers d’emplois, apporté l’électricité et l’eau à des millions de foyers, construit des logements et des hôpitaux, et offert aux jeunes des opportunités à travers l’innovation, l’éducation et la culture. Leur dévouement est ce qui transforme une vision en réalité, et le progrès en vie quotidienne.

La vision sociale de Haim Taib se concrétise également à travers la Fundação Arte e Cultura, qui œuvre à l’autonomisation des jeunes Angolais par l’art, l’éducation et la culture. Alors que l’Angola célèbre un demi-siècle d’indépendance, la Médaille de la Paix et du Développement rend hommage à la contribution durable de Haim Taib à la paix et au développement de la nation.

“Cette reconnaissance appartient autant au peuple angolais qu’à moi-même,” a déclaré Haim Taib. “C’est un hommage à notre conviction partagée que, lorsque les gens peuvent rêver, ils peuvent créer. Ils peuvent changer. Ils peuvent construire leur avenir de leurs propres mains. Je partage cet honneur avec tous les membres de notre Groupe, des femmes et des hommes remarquables dont le dévouement, les valeurs et la foi dans cette vision la font vivre chaque jour.”

Mitrelli est une entreprise internationale basée en Suisse, avec plus d’une décennie d’impact significatif et plus de 100 projets d’envergure nationale à travers le continent. Elle s’engage à promouvoir une croissance économique et sociale durable grâce à des partenariats stratégiques avec les gouvernements africains, les institutions financières et les communautés. Mitrelli fournit des solutions intégrées et durables soutenant les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Ses activités couvrent six secteurs : urbanisation, sécurité alimentaire et hydrique, énergie, éducation, santé et technologie. Présente dans 10 pays sur 4 continents, Mitrelli favorise l’emploi local, l’approvisionnement national et la collaboration pour bâtir un avenir durable.

