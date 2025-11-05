Afrique : L’Angola inaugure un nouveau stade aux normes FIFA à Uíge, renforçant son engagement national en faveur de la jeunesse, du talent et du développement durable

05 Novembre 2025

LIBREVILLE, 5 novembre (Infosplusgabon) - Le Gouvernement de la République d’Angola a inauguré le nouveau Stade d’Uíge, un complexe sportif et communautaire de classe mondiale réalisé par Mitrelli. Construit selon les normes de la FIFA, de l’UEFA et de la CAF, ce stade de 10 000 places représente une étape majeure dans la stratégie du pays visant à autonomiser la jeunesse, à élever la performance sportive et à stimuler le développement régional.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par Son Excellence Rui Falcão Pinto de Andrade, Ministre de la Jeunesse et des Sports, aux côtés de Son Excellence José Carvalho da Rocha, Gouverneur de la Province d’Uíge, et d’autres hauts responsables. Elle coïncide avec les célébrations du 50ᵉ anniversaire de l’indépendance de l’Angola, réaffirmant l’engagement du pays en faveur de l’unité, de la jeunesse et de son rayonnement sportif international.

Un mois seulement après l’inauguration du Complexe Sportif Olympique et Paralympique José Armando Sayovo à Bengo, livré avec six mois d’avance, le Stade d’Uíge s’inscrit dans le cadre du programme national de développement des infrastructures préolympiques. Ces efforts visent à préparer les athlètes angolais aux compétitions internationales tout en favorisant l’éducation, l’inclusion et la participation citoyenne par le sport.

« Ce que nous inaugurons aujourd’hui est plus qu’un stade. C’est un symbole, un engagement et un pas décisif vers la construction d’un avenir où le sport, la jeunesse et le talent angolais avancent main dans la main. Ces infrastructures ont été construites afin de créer des conditions dignes pour la pratique sportive, favorisant la promotion du talent et le renforcement de la cohésion sociale », a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão Pinto de Andrade.

Le projet a été réalisé par les équipes pluridisciplinaires de Mitrelli en Angola, en étroite collaboration avec des architectes, ingénieurs et ouvriers locaux qualifiés. Le projet a généré plus de 800 emplois directs et indirects.

Ce stade incarne notre conviction que le sport est un moteur d’autonomisation, de renouveau et de développement durable, en Angola comme partout en Afrique. Il reflète également la capacité de Mitrelli à réaliser non seulement des infrastructures sportives de classe mondiale, mais aussi des écosystèmes intégrés favorisant le développement des communautés, comprenant des projets de logement, d’eau et d’énergie déjà mis en œuvre dans la région. La livraison de deux grands complexes sportifs en l’espace d’un mois, dont l’un achevé six mois avant la date prévue, témoigne de cet engagement », a déclaré Rodrigo Manso, CEO de Mitrelli.

Idéalement situé à Uíge, le stade a été conçu comme un centre polyvalent pouvant accueillir le football, l’athlétisme et des événements culturels. Ses installations comprennent un terrain en gazon naturel de 105 x 68 m, une piste d’athlétisme à six couloirs, des vestiaires modernes, des zones d’échauffement, une unité médicale et une accessibilité complète pour les personnes à mobilité réduite. Les médias disposent d’un centre de presse dédié, de studios TV et radio et d’une salle de conférence de 50 places. Des espaces commerciaux situés sous les gradins encouragent l’activité économique tout au long de l’année et l’entrepreneuriat local.

« Le gouvernement angolais investit résolument dans le développement des infrastructures sportives, tant dans la province de l’Uíge qu’à travers tout le pays », a déclaré Alberto Biamonti, Directeur général de Mitrelli Angola. « Nous sommes fiers de faire partie de cet effort national, en contribuant à la mise en place d’infrastructures qui promeuvent le sport non seulement comme vecteur de bien-être, mais aussi comme un puissant moteur de croissance, d’inclusion et d’opportunités pour les nouvelles générations. »

Conformément à la philosophie de conception de Mitrelli, le projet accorde une priorité à la durabilité, grâce à des systèmes écoénergétiques et à l’utilisation de matériaux locaux, garantissant que sa valeur dépasse largement le cadre sportif, au bénéfice du développement économique et social durable.

Mitrelli est une entreprise internationale basée en Suisse, avec plus d’une décennie d’impact significatif et plus de 100 projets d’envergure nationale à travers le continent. Elle s’engage à promouvoir une croissance économique et sociale durable grâce à des partenariats stratégiques avec les gouvernements africains, les institutions financières et les communautés. Mitrelli fournit des solutions intégrées et durables soutenant les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Ses activités couvrent six secteurs : urbanisation, sécurité alimentaire et hydrique, énergie, éducation, santé et technologie. Présente dans 10 pays sur 4 continents, Mitrelli favorise l’emploi local, l’approvisionnement national et la collaboration pour bâtir un avenir durable. (Source : Mitrelli Group).

