Soudan du Sud : plus de 445 000 personnes déplacées par le conflit armé alors que le financement de l’aide se tarit

LIBREVILLE, 5 novembre (Infosplusgabon) - Une recrudescence des combats au Soudan du Sud a contraint plus de 445 000 personnes à fuir de chez elles en 2025, exacerbant l’une des plus longues crises humanitaires qui sévit dans le monde. Avec un financement de l’aide en net recul et des services essentiels proches du point de rupture, les familles font face à une situation de plus en plus critique et incertaine. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) exhorte toutes les parties au conflit, les autorités et les donateurs à agir pour éviter une catastrophe dans les mois à venir.

Tout au long de l’année, la portée du conflit armé s’est étendue, touchant la population civile dans tout le Soudan du Sud, principalement dans des zones du Haut-Nil, de Jonglei, de l’Equatoria central, de l’Equatoria occidental et du Bahr el Ghazal occidental. En quête de sécurité, de nombreuses familles ont été déplacées à de multiples reprises.

« Dans tout le pays, les civils sont les principales victimes des conflits et de la violence. Ils fuient, tentent de reconstruire leur vie et sont forcés de fuir à nouveau. Les hostilités liées au conflit ont touché sept États sur 10, et des actes de violence intercommunautaire ont été commis dans la quasi-totalité des États. Il faut briser ce cycle pour permettre aux communautés de se relever après des années de crise. La situation est encore aggravée par les effets des changements climatiques, qui affectent plus de 900 000 personnes, dont 300 000 déplacés », déclare Florence Gillette, cheffe de la délégation du CICR au Soudan du Sud.

Rien qu’en 2025, les effets conjugués du conflit au Soudan du Sud, les conséquences du conflit au Soudan, la violence intercommunautaire récurrente et les inondations massives ont dévasté des communautés entières.

« Quand les combats ont éclaté dans le village, je me suis enfuie avec mes enfants sans jamais regarder en arrière. Nous avons marché durant des jours sans manger et mon petit dernier est tombé malade en chemin. La vie dans cet abri provisoire n’est pas facile, je crains pour la sécurité de mes enfants et pour notre avenir », confie Grace Wani, actuellement déplacée avec ses quatre enfants à Yambio, dans l’Equatoria occidental.

Selon Mme Gillette, « les personnes déplacées vont continuer de faire face à des conditions insoutenables si les parties ne font pas tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger la population civile et les biens de caractère civil comme les champs et d’autres sources de subsistance, les installations hydrauliques, les maisons, les structures médicales, les marchés et les écoles ».

« À cause de la guerre au Soudan, j’ai dû fuir vers le Soudan du Sud avec mes trois enfants. Quand nous sommes enfin arrivés à Kuajok, là où mes parents sont nés, j’ai ressenti à la fois du soulagement et de la tristesse. J’étais de retour sur la terre de mes ancêtres, mais je ne connaissais personne. La vie était dure. Mes enfants allaient souvent se coucher le ventre vide. Puis, en septembre 2025, le CICR est venu apporter de l’aide aux personnes de retour chez elles comme moi. Ce soir-là, j’ai cuisiné des haricots et du porridge et mes enfants ont retrouvé le sourire. Pour la première fois depuis des mois, nous avons dormi en toute sécurité et le ventre plein », raconte Achol Marial, de retour du Soudan.

Depuis début 2025, le CICR est venu en aide à 196 000 personnes déplacées et de retour du Soudan en collaboration avec la Croix-Rouge du Soudan du Sud. Nous avons répondu en priorité aux besoins vitaux de la population en combinant l’apport d’une aide alimentaire, une aide financière, des interventions d’urgence pour soutenir l’agriculture et l’élevage, l’appui à des activités génératrices de revenus, ainsi que la fourniture d’articles ménagers de première nécessité afin d’améliorer les conditions d’existence.

Entre janvier et septembre 2025, le CICR a travaillé en étroite collaboration avec la Croix-Rouge du Soudan du Sud pour :

- apporter une aide vitale à 107 724 personnes déplacées et de retour chez elles, en distribuant des vivres, des espèces et des articles ménagers de première nécessité dans les zones les plus durement touchées ;

- soutenir 88 225 familles d’agriculteurs et d’éleveurs en leur fournissant des semences, des boutures de manioc, des outils et des traitements pour le bétail afin de rétablir leurs moyens de subsistance ;

- pratiquer 3 541 interventions chirurgicales sur des patients blessés par armes à l’hôpital Akobo, à l’hôpital militaire de Juba et à Renk ;

- améliorer l’accès à l’eau potable de près de 95 000 personnes, notamment des familles sud-soudanaises déplacées, ainsi que des personnes de retour et des réfugiés en provenance du Soudan ;

- fournir des services de réadaptation physique à 3 500 personnes en situation de handicap en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance ;

- offrir des séances de soutien en santé mentale et de soutien psychosocial à 5 894 personnes souffrant d’un traumatisme lié au conflit ;

- former 3 912 personnes aux premiers secours, notamment des travailleurs de la santé, des volontaires de la Croix-Rouge du Soudan du Sud, des porteurs d’armes et des membres de la communauté ;

- faciliter 18 526 appels téléphoniques permettant à des personnes déplacées de reprendre contact avec leurs proches ;

- visiter 5 376 détenus dans 10 lieux de détention afin de contribuer à améliorer leurs conditions de vie et le traitement qui leur est réservé ;

- promouvoir le respect des services de santé en interagissant avec 5 547 membres de la communauté et du personnel médical ;

- œuvrer à la prévention des violences sexuelles et sexistes en formant 473 membres influents de la communauté qui ont touché plus de 23 000 personnes avec des messages clés à propos des services essentiels, et soutenir la Croix-Rouge du Soudan du Sud en orientant 218 personnes survivantes vers les structures dispensant les soins vitaux dont elles ont besoin.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

