Afrique : Le Mécanisme de préparation des projets d’infrastructure du NEPAD-IPPF célèbre 20 ans d’impact lors de la 40e réunion du Comité de surveillance

05 Novembre 2025

LIBREVILLE, 4 novembre (Infosplusgabon) - Le Mécanisme de préparation des projets d’infrastructure du NEPAD (NEPAD-IPPF), un fonds spécial multi donateurs hébergé par la Banque africaine de développement, a tenu avec succès sa 40e réunion du Comité de surveillance pour faire le point sur les progrès accomplis et tracer une nouvelle voie pour la transformation des infrastructures régionales de l’Afrique.

La réunion, tenue en ligne le 27 octobre 2025, a rassemblé des représentants des donateurs, des institutions partenaires, des communautés économiques régionales et des agences de mise en œuvre. Elle a coïncidé avec le 20e anniversaire du NEPAD-IPPF, marquant deux décennies de partenariat, de connaissances et d’impact au service de la connectivité régionale en Afrique.

Le Comité a examiné et approuvé le rapport annuel 2024 du NEPAD-IPPF, le rapport de mi-année 2025 et le rapport sur les activités du Fonds d’assistance technique. Il a approuvé le Programme de travail et le Fonds d’assistance technique proposés pour 2026, dotés d’une enveloppe de 16 millions de dollars américains destinée à accélérer la préparation des projets d’infrastructures régionales dans le cadre du PIDA-PAP 2 et à approfondir la collaboration avec les parties prenantes.

Depuis sa création, le NEPAD-IPPF a soutenu 113 projets régionaux dans les secteurs de l’énergie, des transports, des TIC et de l’eau, investissant plus de 124 millions de dollars dans la préparation des projets et contribuant à mobiliser plus de 13 milliards de dollars d’investissements en aval.

Pour Mike Salawou, directeur du Département des infrastructures et du développement urbain à la Banque africaine de développement, ce fut l’occasion de célébrer une collaboration durable et une ambition renouvelée. Il a noté que les réalisations du NEPAD-IPPF sont rendues possibles grâce au soutien indéfectible des donateurs.

« Au cœur des opérations du NEPAD-IPPF se trouvent nos précieux partenaires — les communautés économiques régionales, les pools énergétiques, les autorités chargées des corridors et les agences régionales spécialisées », a déclaré M. Salawou.

Le rôle évolutif du mécanisme dans l’accélération du développement des corridors et des réserves de projets bancables est aligné sur la boîte à outils de préparation des projets régionaux du G20 et sur le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA PAP 2) de l’Union africaine, a ajouté M. Salawou.

L’ambassadeur Ben Marc Diendéré, observateur permanent du Canada auprès de l’Union africaine et envoyé spécial pour l’Afrique, qui a participé à la réunion, a réaffirmé le partenariat de longue date du Canada avec le NEPAD-IPPF. « L’engagement continu du Canada auprès du NEPAD-IPPF s’aligne étroitement sur nos priorités plus larges pour l’Afrique — en particulier notre engagement en faveur d’une croissance économique inclusive, de l’intégration régionale et du développement durable », a déclaré M. Diendéré.

Birgit Pickel, directrice générale pour l’Afrique au ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ), a félicité le NEPAD-IPPF pour son bilan impressionnant en matière de développement des infrastructures régionales. Elle a indiqué que, depuis sa création, le Fonds a soutenu la préparation de plus de 60 projets d’infrastructure, dont la moitié ont atteint la clôture financière et sont en cours de construction ou achevés. « Ces efforts ont permis de catalyser plus de 13 milliards de dollars d’engagements d’investissement, démontrant ainsi la forte capacité du mécanisme à transformer des études techniques en projets bancables et à fort impact. »

D’autres pays donateurs ont participé à la session, notamment l’Espagne et le Royaume-Uni, qui ont salué les réalisations du Fonds et son action pour faire avancer le programme d’infrastructures de l’Afrique grâce à une gouvernance saine, des partenariats efficaces et des résultats tangibles.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution de financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN).

Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux.

Le NEPAD-IPPF fournit une assistance financière et technique aux pays africains, aux communautés économiques régionales et aux agences spécialisées pour préparer des projets d’infrastructure régionaux viables et bancables dans les secteurs de l’énergie, des transports, des technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’eau transfrontalière. Le mécanisme mobilise des ressources provenant de plusieurs donateurs pour soutenir la préparation de projets à un stade précoce et renforcer le pipeline d’investissement dans l’infrastructure en Afrique. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

