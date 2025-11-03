Soudan : Les dirigeants de la planète doivent agir pour mettre fin aux tueries aveugles commises au Soudan, selon la présidente du CICR

03 Novembre 2025

LIBREVILLE, 3 novembre (Infosplusgabon) - La présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, a fait le 31 octobre, une déclaration relative à la catastrophe humanitaire en cours à El Fasher et dans d’autres régions du Soudan.

Rien ne saurait justifier les abominables violations des règles de la guerre dont nous sommes témoins au Soudan. Aucun patient ne devrait être tué dans un hôpital, et aucun civil ne devrait être abattu alors qu’il tente de s’enfuir de chez lui. Il faut mettre un terme à ces attaques effroyables et il faut que le droit international humanitaire soit respecté.

Le monde ferme les yeux sur les horreurs indicibles que subissent les civils au Soudan. Nous avons demandé à plusieurs reprises aux parties au conflit de respecter le droit international humanitaire, mais il continue d’être violé en toute impunité.

Les civils font face à des attaques meurtrières, à des violences sexuelles généralisées et à la destruction délibérée de services essentiels. Des structures autrefois destinées à sauver des vies sont devenues des lieux de mort et de dévastation.

Nous avons également exigé qu’il soit mis fin aux attaques contre les travailleurs humanitaires et le personnel médical. Pourtant, cette semaine encore, cinq de nos collègues du Croissant-Rouge soudanais ont été tués dans le Kordofan Nord.

Les dirigeants doivent faire preuve du courage politique nécessaire pour faire cesser ce bain de sang et faire en sorte que les parties au conflit en reviennent aux règles de la guerre. Tous les États ont l’obligation non seulement de respecter le droit international humanitaire pour ce qui est de leur propre conduite, mais aussi de veiller à ce que les autres en fassent autant.

Des vies sont en jeu au Soudan et il est urgent d’agir avec force et détermination pour mettre un terme à ces atrocités. Le monde ne peut pas rester les bras croisés tandis que des civils se voient privés de toute sécurité et dépouillés de leur dignité, et que les règles de la guerre destinées à les protéger sont ouvertement bafouées.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

