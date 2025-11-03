Côte d'Ivoire : le pays soutien les communautés pour célébrer le café ivoirien

03 Novembre 2025

LIBREVILLE, 3 novembre (Infosplusgabon) - Par une matinée tranquille à Gnamagnoa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, François Dadi Serikpa, agriculteur, récolte son café. Cet ancien contrôleur de bus s'est reconverti dans la caféiculture après sa retraite. Père de douze enfants et grand-père de vingt et un petits-enfants, il a trouvé un nouveau sens à sa vie et une nouvelle prospérité grâce au Plan Nescafé, une initiative mondiale lancée par Nestlé pour rendre la culture du café plus durable, équitable et respectueuse de l’environnement.

Il raconte :

« Avec le Plan Nescafé, les agronomes de Nestlé nous ont appris à prendre soin de nos sols, à planter de nouvelles variétés et à mieux gérer nos plantations. Maintenant, mes arbres sont plus résistants et ma production améliorée. Le café est notre vie : il nous nourrit, nous habille et nous donne espoir en l'avenir ».

L'expérience de Serikpa reflète la réalité de milliers d’acteurs dans la filière du café en Côte d'Ivoire.

A chaque étape de cette filière à savoir la production agricole, la transformation et la commercialisation, Nestlé s’engage à participer à leur développement, conscient qu’ils représentent toute une économie en Côte d’Ivoire. Avec sa marque Nescafé, l’entreprise est présente dans le pays depuis plus de 65 ans, contribuant à la création d'emplois et d’affaires. Cet engagement commence au niveau de la terre.

Une filière ancrée dans la terre

Le climat tropical et la fertilité des sols de la Côte d'Ivoire en font un lieu idéal pour la culture du robusta, qui domine la production locale. Pourtant, la filière a dû faire face à des défis considérables. En 2000, le pays produisait près de 380 000 tonnes de café, ce qui le classait parmi les premiers producteurs africains. En 2023, la production était tombée à un peu moins de 47 000 tonnes, une baisse imputable au vieillissement des plantations, au changement climatique, à un accès limité au financement et à la concurrence d'autres cultures.

Malgré ce ralentissement, le café demeure une matière première importante du pays. Il fait vivre des dizaines de milliers de ménages ruraux et contribue au commerce régional en Afrique centrale et occidentale. La consommation intérieure a connu une croissance constante. La projection de la consommation du café par les ivoiriens en 2025, est de l'ordre de 1,38 million de kilogrammes, générant 32,13 millions de dollars de revenus

Développer la résilience grâce à la formation

Pour faire face au déclin de la filière, les acteurs publics et privés ont mis en place des programmes axés sur le développement durable et la productivité. L'usine Nescafé à Abidjan produit du café instantané à partir de grains de café cultivés localement depuis plus de 65 ans. Elle emploie des centaines de personnes et forme des talents en Côte d'Ivoire. Ces employés sont principalement ivoiriens, mais aussi d'autres nationalités, dont certains, devenus des experts certifiés en café. En 2022, l’usine a reçu le prix national d'excellence du Gouvernement ivoirien pour ses efforts en matière de réduction des déchets, d'économie, d'énergie et de fonctionnement responsable.

Chaque seconde, environ 5 500 tasses de Nescafé sont dégustées dans le monde. En Afrique Centrale et de l’Ouest, nombre d'entre ces tasses ont débuté leur parcours en Côte d'Ivoire, cultivé par des agriculteurs locaux, transformé par des experts ivoiriens et vendu par des entrepreneurs ivoiriens.

Avec le Plan Nescafé, Nestlé accompagne plus de 21 000 familles de producteurs de café en Côte d’Ivoire. Les agriculteurs bénéficient d'une formation pratique dispensée par des agronomes sur les pratiques conformes aux normes du Code commun pour la communauté du café (normes 4C) qui visent à rendre la production de café plus durable, équitable et traçable.

Pour améliorer la productivité, les agriculteurs reçoivent des plants de Robusta à haut rendement développés au Centre de recherche et développement de Nestlé à Zambakro. Ces efforts sont menés en partenariat avec le Conseil du Café-Cacao (CCC) et le Centre National de Recherche Agronomique de la Côte d’Ivoire (CNRA).

Nestlé s'approvisionne également en café vert directement auprès des coopératives d'agriculteurs grâce à son programme Farmer Connect.

Pour les agriculteurs comme Serikpa, ces interventions de Nestlé ont permis une nette amélioration des rendements qui peuvent aller jusqu’à 600 voire 1200 kg par hectare selon les paramètres climatiques. Grâce à son initiative de soutien à l'entrepreneuriat, appelée My Own Business, Nestlé soutient plus de 600 vendeurs urbains de café chaud, en leur fournissant du matériel et des formations, de même qu'un charriot ou un stand à café, leur permettant ainsi de gérer leur propre entreprise et de générer des revenus stables.

Ce programme s'est avéré bénéfique pour les jeunes souhaitant s’insérer dans le tissu social et écomique. Kamenan Assanvo, l'un de ces entrepreneurs, a reçu dix nouveaux charriots à café pour développer son réseau dans le Grand Abidjan. Il possède au total 45 commerces. Cette année, on compte 80 stands à café tenus par des jeunes vendeurs, contribuant ainsi au développement des commerces de rue et à l'emploi local.

FIN/INFOSPLUSGABON/YTI/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon