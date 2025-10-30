Le directeur général de la SONAP mettra en lumière le potentiel pétrolier de la Guinée-Conakry lors de la conférence MSGBC Oil, Gas & Power 2025

30 Octobre 2025

LIBREVILLE, 30 octobre (Infosplusgabon) - Lanciné Condé, directeur général de la Société Nationale des Pétroles de Guinée (SONAP), la compagnie pétrolière nationale de Guinée-Conakry, a rejoint la prochaine conférence et exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2025 en tant qu'orateur. Cet événement, qui se tiendra à Dakar du 8 au 10 décembre, réunira des décideurs politiques, des investisseurs et des chefs d'entreprise de toute la région afin d'explorer les possibilités d'exploration, d'infrastructure et de coopération régionale.

Lors de cet événement, M. Condé devrait souligner le rôle croissant de la Guinée-Conakry dans le paysage énergétique régional, ainsi que les efforts déployés par le pays pour exploiter des données géologiques de haute qualité et une gouvernance solide afin de débloquer des opportunités d'investissement. L'événement offre une opportunité stratégique pour la NOC d'engager des investisseurs potentiels afin de faire avancer les opportunités d'exploration et de développement.

En tant que CNO, la SONAP joue un rôle central dans l'avancement des ambitions de la Guinée-Conakry de développer son secteur pétrolier et gazier émergent. Sous la direction de M. Condé, la société a renforcé ses capacités techniques grâce à l'acquisition d'équipements géologiques et de détection de gaz de pointe, permettant une évaluation plus efficace des gisements à terre et en mer. La SONAP a également créé le Centre national de visualisation des données sismiques en partenariat avec SLB et TGS, permettant aux investisseurs d'accéder à une vaste base de données comprenant plus de 15 000 km² de données sismiques en 3D et 45 000 km² de données sismiques en 2D - une base essentielle pour les activités d'exploration.

Les premières campagnes d'exploration ont donné des résultats prometteurs. Des puits tels que GU-2B-1 et Sabu-1 ont confirmé la présence d'un système pétrolier fonctionnel dans les formations du Crétacé supérieur, avec des preuves de roches mères matures, de réservoirs de qualité et d'indices d'hydrocarbures. Ces résultats correspondent aux caractéristiques géologiques de la marge équatoriale de l'Atlantique, que partagent des provinces prolifiques en hydrocarbures telles que la Guyane et le Suriname.

Pour attirer les investissements et améliorer la transparence, la SONAP a mis en place un cadastre pétrolier national et identifié 22 blocs d'exploration pour les prochains cycles d'octroi de licences. En 2025, la société a également lancé des appels d'offres pour une plateforme de stockage et de gestion des produits et pour les certifications ISO 9001 et ISO 45001 en matière de qualité et de sécurité - des mesures qui soulignent l'engagement de la SONAP en faveur de l'excellence opérationnelle et d'une gouvernance favorable aux investisseurs. (Source : Energy Capital & Power).

