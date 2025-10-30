Thunes et le Groupe Ecobank donnent accès à des paiements instantanés à des millions de particuliers et entreprises en Afrique

30 Octobre 2025

LIBREVILLE, 30 octobre (Infosplusgabon) - Thunes, le fournisseur de solutions de paiement en temps réel à travers le monde, et le Groupe Ecobank, la principale institution financière panafricaine, ont annoncé le 29 octobre une collaboration qui permettra à des millions de particuliers et d’entreprises à travers l’Afrique subsaharienne d’effectuer des virements transfrontaliers instantanés.

Ce nouveau chapitre de l’accès aux services financiers verra une intégration à grande échelle entre les infrastructures bancaires et fintech, facilitant ainsi l’envoi, la réception et la gestion instantanée de fonds au-delà des frontières, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Des règlements plus rapides, un accès simplifié à la liquidité et une présence étendue ouvriront de nouvelles possibilités de croissance et de participation à l’économie numérique.

Le service s’étendra progressivement à l’ensemble des 32 pays où opère Ecobank, conformément aux réglementations locales propres à chaque marché. Cette mise en œuvre progressive à l’échelle de l’Afrique vise à connecter les clients de Ecobank au réseau mondial direct de Thunes, qui couvre plus de 130 pays et relie 7 milliards de portefeuilles mobiles et de comptes bancaires à travers le monde.

En associant la présence locale étendue et bien établie de Ecobank au réseau de Thunes, cette alliance permet aux entrepreneurs de commercer au-delà des frontières, aux familles d’envoyer de l’argent à leurs proches instantanément, et aux communautés de participer à une économie africaine plus dynamique et numérique.

« Cette collaboration marque une évolution majeure dans le domaine des paiements à travers l’Afrique, » a déclaré Peter De Caluwe, cofondateur et directeur général de Thunes. « Les solutions de Thunes et la vaste présence de Ecobank sur le continent forment une combinaison parfaite : ensemble, nous offrons un accès plus rapide et plus fiable aux fonds, tout en créant de nouvelles voies de croissance à travers l’Afrique subsaharienne. Le résultat est une solution opérationnelle à grande échelle, qui transforme la circulation de l’argent sur le continent. Cela constitue une étape clé dans notre mission visant à intégrer un nouveau milliard d’utilisateurs à l’économie mondiale. »

« Notre collaboration avec Thunes s’inscrit parfaitement dans la mission de Ecobank, qui est d’offrir des services bancaires sans frontières et de promouvoir l’inclusion financière à travers l’Afrique, » a souligné Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank. « En associant notre solide infrastructure bancaire à l’innovation fintech de Thunes et son réseau mondial direct réputé pour sa fiabilité, nous étendons l’accès financier en temps réel à des millions de personnes et stimulons la croissance de l’économie numérique africaine. »

Le Togo est le premier pays à mettre en place ce service dans le cadre de ce partenariat panafricain : les clients de Ecobank peuvent désormais bénéficier de paiements instantanés provenant d’acteurs mondiaux du transfert d’argent. Ce lancement démontre la capacité opérationnelle des deux partenaires, alors qu’ils se préparent à une expansion progressive et généralisée à travers le continent.

Le réseau mondial direct de Thunes se distingue par sa portée mondiale, son système interne SmartX Treasury et sa plateforme de conformité Fortress, garantissant aux membres du réseau une vitesse, un contrôle, une visibilité, une protection et une efficience de coûts inégalés lors des paiements en temps réel, partout dans le monde. Les membres du réseau mondial direct de Thunes comprennent des géants de l’économie des plateformes comme Uber et Deliveroo, des super-apps telles que Grab et WeChat, ainsi que des prestataires de transfert d’argent, des fintechs, des PSP et des banques. Basée à Singapour, Thunes possède des bureaux dans 14 villes, dont Atlanta, Barcelone, Beijing, Dubaï, Hong Kong, Johannesburg, Londres, Manille, Nairobi, Paris, Riyad, San Francisco et Shanghaï.

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d'une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 34 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements.

Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques.

